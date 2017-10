Selfie: Diego Ciarroca

Jugador con personalidad y un DT con futuro. Diego Martín Ciarroca nació en Villa Constitución (Santa Fe) el 2 de enero de 1980. Casado con Laura y papá de Lukas y Agustina. Comenzó a jugar al fútbol a los 5 años en Atlético Empalme (Santa Fe), luego continuó en Argentino Juniors de Paraná, Universitario de Paraná, Atlético Paraná, Atlético Hasenkamp, Patronato, Atlético María Grande, Belgrano de Paraná. Arsenal de Viale y Club Social y Deportivo Achirense. Ganó cinco títulos de Liga (dos con Atlético Paraná, uno con la U, dos con Belgrano) y salió campeón del Paraná Campaña con Atlético María Grande. Logró el ascenso al Argentino B con Atlético Paraná. Como entrenador comenzó en las divisiones inferiores de Universitario y Belgrano. Luego pasó a Achirense (de gran campaña) en el Argentino B, Arsenal de Viale en Paraná Campana y actualmente es el escolta de la Zona con Achirense en el Federal B.









—¿De qué equipo sos hincha?

—Hincha de Achirense. simpatizo por Boca y siempre quiero que les vaya bien a los clubes de Paraná.

—¿Un técnico?

—Que me dirigió: Luis Murúa. Que admiro mucho: Guardiola, Pochettino, Velasco y Cachito Vigil.

—¿Una cancha?

—La bombonera y el Amsterdam Arena.

—¿Un mundial?

—Rusia 2018. Después de todas las malas que pasó este grupo no tengo dudas de que va a ser el más recordado porque lo vamos a ganar.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Martín Benítez y Osvaldo Ramírez, dos grandes amigos.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A mi hijo Lukas. Siempre jugamos, nunca puedo y le termino metiendo una patada, ja. Él me los mete a mí.

—¿Un viaje?

—A Grecia y a Disney con la familia.

—¿Un triunfo?

—Poder vivir de lo que amo.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Palermo a River en su vuelta de la lesión.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Cobraba 640 pesos y mi vieja me preguntó si quería empezar a pagar un terreno. Sabio consejo y buena decisión.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Messi, Luciana Aymar, Ginóbili, Maradona y Vilas.

—¿Y tres del mundo?

—Roger Federer. Usain Bolt y Cristiano Ronaldo.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Buscarle siempre el lado positivo a las cosas y mirar para adelante.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Ir a la cancha con mi hijo, jugar a la play con él, jugar al ajedrez con mi hija y algún juego de mesa en familia. Jugar al chinchón con mis abuelos o salir a pasear o de vacaciones con la familia.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la guerra, no solo a la de armas sino también a lo que se vive día a día con otras personas por pensar distinto entre sí. A veces con solo ponerse en el lugar del otro alcanza para comprender.

—¿Qué cosas te sacan?

—La falta de compromiso. La injusticia. Que mi hijo me gane a la play y que mi hija y mi señora demoren cada vez más antes de ir a una fiesta, ja.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Que mi hija me sople en la oreja. Las bromas que se hacen los jugadores en el día a día y verlos reír por pavadas. Los chistes con doble sentido.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un regalo a mi actual esposa cuando éramos novios. Era un cuadrado que tenía muchos clavos y ponías la mano girabas el cuadrado y quedaba la forma de la mano. Hasta el día de hoy me relajan, ja.

—¿Cocinás?

—Sí y me encanta. Miro mucho los canales de cocina y trato de aprender siempre algo nuevo.

—¿Una comida?

—Pastel de carne de mi vieja, las pizzas de mi señora y se extrañan los asados del viejo, lejos el mejor asador que conocí.

—¿Un postre?

—Helado con ensalada de frutas.

—¿Una bebida?

—Vino tinto con carne, si no cerveza.

—¿Qué música escuchás?

—Me gusta de todo los tipos y géneros.

—¿Una banda?

—Me gustan varias, pero si tengo que elegir a alguien que me gusta lo que dicen sus letras es a Ignacio Copanni.

—¿Una ciudad?

—Me encanta Paraná, pero si tiene que ser otra provincia me gusta cómo es la gente y los lugares de Córdoba.

—¿Un lugar para vivir?

—Cerca de los familiares, si pudiera ser todos en alguna isla de Grecia mucho mejor, ja.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Jerusalén, las pirámides de Egipto y lugares con mucha historia.

—¿Qué cosas te seducen?

—La honestidad deportiva, sea del deporte y parte del mundo que sea. Hay que terminar con el mito ese de que el que hace trampa es más vivo, todo lo contrario diría yo.

—¿Un hombre?

—Mi viejo. Una gran persona que ya está descansando con mi hermana, pero por cómo lo extrañan todos te das cuenta de que fue un excelente tipo.

—¿Una mujer?

—Son tres. Mi hermana que me ayuda desde el cielo, mi mujer Laura que me banca en todo y mi vieja, una luchadora de toda la vida y que de solo verla seguir adelante te transmite fuerzas para no aflojar.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mis hijos, saber que solo el mensaje dice su nombre me llena los ojos de lágrimas. Y en ese momento es donde el mundo puede esperar.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo cerca de 25 grupos y uno de los mejores es el de los amigos de toda la vida.

—¿Cómo se llama?

—Amigos For-ever. Cualquier parecido al nombre de algún boliche de esa época de adolescentes es mera coincidencia, ja.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué?

—Saldría del de patín de mi hija, me cuesta entender a dos que viven en casa imaginate a muchas. Igual ya salí y la agregaron a mi mujer, ja.

—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—De Guardiola. Me encantaría poder preguntarle muchas cosas.

—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Whatsapp y Facebook y la que más uso es la primera.

—¿Qué pondrías en tu perfil de la red social sin inhibiciones?

—Una foto de Cristina.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con el tipo que mejor ha interpretado este deporte que amamos los argentinos llamado fútbol , tanto dentro como fuera de una cancha, Lionel Messi.