Selfie con Carolina Dumé

—Soy de Independiente por mis abuelos y mi papá.









—¿Un técnico?

—Miguel Brindisi. Sobre todo porque fue el que nos sacó campeón en 1994. Recuerdo que estaba de viajes de egresados en Bariloche y ese día jugaba el último partido con Huracán. Huracán venía puntero y el Rojo tenía que ganar. Ese día estaba en Cerro Catedral y cumplía los 18 años. Como no tenía manera de escuchar la radio en ese lugar y no existía el celular no tenía como enterarme. Recuerdo que uno de los chicos que estaba con nosotros, Jorgito, me dijo: "Salió campeón Independiente me dijo el chofer del colectivo". Fue una alegría enorme, empecé a saltar en la nieve y al otro día me dolía todo.













—¿Una cancha?

—La de la Escuela Alberdi porque está rodeada de verde. Cuando veo los chicos de la escuela o los veteranos jugar, es como es muy pintoresca.













—¿Un mundial de fútbol?

—El de Italia, plena adolescencia. Te marca.













—¿Un partido?

—El de Italia 90 cuando le ganamos por penales a Italia.









—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Los goles de Bochini. Cuando lo veía jugar me volvía fanática.









—¿A quién te gustaría entrevistar?

—A Facundo Manes y a Enric Corbera por la neurociencia.









—¿Un equipo que integraste?

—El de Mami básquet de Paracao y el de los Intercolegiales de la Escuela Tabaré.









—¿Un viaje?

—A Alta Gracia, Córdoba con mi familia o cuando fui al Ñandubaysal de Gualeguaychú cuando era chica.









—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Gaby Sabatini, Martín Jaite, Del Potro y ahora me gusta Federico Bruno, el concordiense.









—¿Y tres del mundo?

—No soy del deporte internacional. Puedo decirte Pichot, cuando era chica mi viejo era muy fierrero y recuerdo a Alain Prost y ponelo a Federer.









—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Ponerle una sonrisa a los momentos complicados.









—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar en familia.









—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las víboras y a las ratas. He visto y he salido corriendo.









—¿Qué cosas te sacan?

—La hipocresía, el doble discurso y la arrogancia.









—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mis sobrinos y la espontaneidad de los chicos.









—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un par de zapatos que se me despegaron enteros. Y los pagué muy caros.









—¿Cocinás?

—Sí, me gusta. Me pongo un seis al lado de mi abuela y mi vieja.









—¿Una comida?

—La pizza y el matambre. Es difícil de elegir entre esas dos.





—¿Un postre?

—Las tortas alemanas, me encantan.





—¿Una bebida?

—El vino tinto.









—¿Qué música escuchás?

—Soy retro. Los Rodríguez, Mana, Phil Collins y ahora me gusta mucho Carlos Vives. Y en la adolescencia, Fabiana Cantilo.









—¿Una banda?

—Los Rodríguez.









—¿Una ciudad?

—Oro Verde, donde vivo. Es chiquita, tranquila, mis raíces son de ahí y nací muy cerca.





—¿Un lugar para vivir?

—Oro Verde.









—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Algunos lugares de la Patagonia. Conozco Bariloche y Neuquén. Me gustaría llegar más abajo.









—¿Qué cosas te seducen?

—La sonrisa y la mirada, siempre.









—¿Un hombre?

—Tres. Thiago (hijo), Juan (marido) y Ángel (mi viejo).









—¿Una mujer?

—Dos: Cristina (mi vieja) y Lourdes (hija).









—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Tengo gente sencilla y simple. Cuando tengo que recurrir a un teléfono complicado contacto a los amigos del canal y voy a su agenda.









—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Como diez y el mejor es Los Hijos de las 7. Es el grupo de todos los primos. Mi mamá tiene seis hermanas mujeres y a una de las primas se le ocurrió armar ese grupo.









—¿Si te obligarán a salir de un grupo de cual saldrías y por qué?

—No lo puedo decir, ja. Por momentos me da ganas de salir del grupo de las 7 porque me pasan factura por ser terrible en la infancia. Pero volvería a la hora.









—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—De Dios, pero es imposible.









—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Whatsapp y tengo facebook pero es el del programa.









—¿Qué pondrías en tu perfil de la red social sin inhibiciones?

—En cada instante de tu vida y en cada momento de tu existir, piensa que la vida sería ser feliz.













—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con la Madre Teresa.







**** Ficha personal



La conductora de la tarde. Carolina Dumé nació el 28 de agosto de 1976 en Paraná. Jugó al básquet, al padel y de vez en cuando se le animó al fútbol en el campito. Las tías la grababan cuando era chica porque era fanática de Pistola Niemiz en la Fórmula Entrerriana porque su papá era el chapista. Esa experiencia la marcó a fuego para luego abrazar la profesión de comunicadora. Estudió informática, pero definitivamente lo suyo fue y es la comunicación.

Estudió Comunicación Social y comenzó a trabajar en los medios en FM Universidad hasta que se sumó al Programa Mi Ciudad y Mi Gente de Ana María Álvarez. Hizo radio y tele hasta que comenzó a trabajar en Canal Once. Hoy conduce las ediciones de Noticias de las 14 y de las 18 de Canal Once. Movilera, conductora y productora, es una periodista todo terreno. Además tiene su programa de televisión Mirada Profunda que va para 12 años en el aire.



—¿De qué equipo sos hincha?