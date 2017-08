Selfie con Carlos Buemo

—¿De qué equipo sos hincha?

—Simpatizante de River.





—¿Un equipo que integraste?

—La Selección Argentina. Las dos.





—¿Un técnico?

—Rolando Dianda. Fue el primer entrenador que me dio una de las mejores oportunidades. Me llevó a la Selección Provincial de Santa Fe.





—¿Un cancha?

—El Polideportivo de Mar del Plata.





—¿Un Mundial de fútbol?

—El de Alemania 2006 porque fue el que tuvo más emoción.





—¿Un rival?

—Me gustó defenderlo a Walter Baxley, una mentalidad ganadora increíble.





—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Con el que me he divertido mucho y me ha ayudado un montón y hemos compartido club, Mauro Cosolito.





—¿Un ídolo o persona que admirás?

—Joshua Pittman. Lo tuve como compañero en Sionista y me enseñó mucho.





—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Y se lo tendría que devolver al Fer Zubriggen y otro a Santiago Macua, compañero de la escuela.

—¿Cuál fue el punto que más gritaste?

—El último triple que metí para salvar a Banco del descenso. Con 16 años salvar a mi club fue increíble.





—¿Una volcada?

—Una que metí en el Provincial Sub17 en Rafaela. Dejé mirando la jirafa para el costado y tuvieron que llamar para acomodarla.





—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Prácticamente en comida, no fue mucho. Cobré y fui al súper.





—¿Cuáles son los cinco mejores jugadores de básquet

—Facu Campazzo, Franco Balbi, Manu Ginóbili, Luis Scola y Tayavek Gallizzi.





—¿Tres del mundo?

—Kobe Bryant, Manu y Teodosic.





—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Por lo pronto me estoy mentalizando en la cocina. Me gusta hacer cosas dulces, postres. Miro recetas en youtube y voy haciendo.





—¿Que te gusta hacer en los momentos libres?

—Soy una persona que no le gusta estar encerrada, así que soy de compartir momentos con amigos, ir al Parque Urquiza a tomar mates o camino por la peatonal.





—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las serpientes y a los bichos que pican.





—¿Qué cosas te sacan?

—Algo que me molesta mucho y que me lo han dicho a mi también, es que la gente desaproveche el talento que tiene. Cuando era chico sobraba la situación y tomé el concejo y me puse a laburar para mejorar.





—¿Qué cosas te hacen reir?

—Mis amigos y mis compañeros de equipo. Nos divertimos en todo momentos. A veces se pasan malos momentos en la pretemporada, pero siempre hay alguien que te hace pasarla bien.





—¿Cuál fue tu peor compra?

—Celulares. Era adicto cuando era chico y compraba de las peores marcas. Les hice gastar un montón de plata a mis viejos.





—¿Una comida?

—El matambre a la pizza con papas rejilla.





—¿Un postre?

—Torta bombom hecha por mi tía Silvia. Cada vez que tengo un logro me viene con una torta de regalo.

—¿Una bebida?

—Paso de los Toros de pomelo.





—¿Qué música escuchás?

—De todo: reggae, reggaeton, pop latino, rock.





—¿Una banda?

—Ahora estoy escuchando Dread Mar I, me relaja.





—¿Una ciudad?

—Santa Fe.





—¿Un lugar para vivir?

—Me gusta mucho el frío así que Rusia, Noruega, algún lugar con mucho frío. Me encanta tener ropa encima, estar abrigado.





—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Las Vegas.





—¿Qué cosas te seducen?

—Proponerme uno o dos objetivos por año y cumplirlos. Eso me da mucha alegría y emoción.





—¿Un hombre?

—Mi viejo José.





—¿Una mujer?

—Mi mamá Lidia.





—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Mis mejores amigos Seba y Augusto.





—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Varios y algunos que van quedando de equipos. Un montón. Y el mejor es el de Banco, mi equipo de chico. Se llama Los Pibes.





—¿Si te obligarán a salir de un grupo de whatsapp de cuál saldrías y por qué?

—Y... el de la escuela. Ese todavía lo tengo y de lo único que hablábamos era de la prueba del otro día. Ahí está ahora.





—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—De Kobe Bryant, es uno de mis ídolos. Además estoy aprendiendo inglés y el español así que podríamos intercambiar.





—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu favorita?

—Facebook y twitter, y la que más miro es twitter.





—¿Qué pondrías en tu estado de la red social sin inhibiciones?

—Una foto que nos sacamos con los chicos de Banco en una quinta. Un día de semana nos agarró las ganas de ir a una quinta y nos fuimos. Fue una noche linda.





—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con mi familia en Las Vegas.

















***

Ficha personal