Selfie con Baltazar Claude

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Colón de Santa Fe. Soy Sabalero.









—¿Un técnico?

—El técnico de mi infancia cuando arranqué en Macabi. Ricardo Petrucci fue la persona que me marcó mucho, porque si hoy en día sigo jugando es gracias a él porque me trasmitió la pasión por este deporte.





—¿Una cancha?

—El Cementerio de los Elefantes. Soy socio de toda la vida. Antes iba siempre a la cancha y ahora se me complica porque estoy viviendo en Paraná.









—¿Un mundial?

—El de Francia 1998 porque me quedó el recuerdo de los festejos con mis hermanos cuando le ganamos a Inglaterra por penales.









—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Le voy a devolver la gentileza a Andy Horts. Vi la nota y dijo que le gustaría tirarme un caño, así que a él.









—¿Un equipo que integraste?

—El de Sanjustino que ascendió 20013/2014 y el de Olimpia que ascendimos.









—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Con el Polaco Almeida. Somos amigos desde que llegamos a Sionista como juveniles.









—¿Un viaje?

—El que hice hace un par de años con mi novia a Estados Unidos. Fuimos a Miami y Orlando, era un sueño que tenía desde chico.









—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El del Polaco Almeida sobre el final contra Talleres el día que ganamos la semifinal con Olimpia en la Liguilla.









—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Manu, Messi, Maradona, Monzón y el Luifa Scola.









—¿Y tres del mundo?

—Jordan, Bolt y Alí.









—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Preparo muy bien el fernet. Es una boludez, pero me sale bien.









—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me encanta pescar, así que cada vez que tengo un tiempo, agarro la caña y me voy.









—¿Tu mayor pieza?

—He sacado surubí, pero chico. Así que un dorado.









—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las enfermedades grosas de algún familiar o ser querido.









—¿Qué cosas te sacan?

—Soy muy tranquilo, demasiado. Me tomo mi tiempo para hacer todo, pero que me estén apurando me pone de los pelos.









—¿Qué cosas te hacen reír?

—Me gustan mucho los videos de crónica. Esos compilados históricos. Y los monólogos de Dady Brieva.









—¿Cuál fue tu peor compra?

—Compré por Facebook un par de zapatillas que todavía las estoy esperando. Pagué la mitad, una seña. Y no aparecieron nunca.









—¿Cocinás?

—Cocino poco, lo básico. Aunque ahora estoy incursionando con el asado.









—¿Una comida?

—La doble cuarto de libra con queso.









—¿Un postre?

—Cualquier cosa que tenga dulce de leche.









—¿Una bebida?

—La Coca.









—¿Qué música escuchás?

—Mucho rock nacional y música retro de los 80 y 90.









—¿Una banda?

—Andrés Calamaro.









—¿Una ciudad?

—Santa Fe.









—¿Un lugar para vivir?

—Paraná, me gusta.









—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Grecia, Atenas.









—¿Qué cosas te seducen?

—Mis sobrinos. Pasar el tiempo con ellos me encanta, Joaquín y Máximo.









—¿Un hombre?

—Mi viejo Juan que lamentablemente hace un par de años que no lo tengo.









—¿Una mujer?

—Mi vieja Ángela y mi novia y futura esposa, Flavia.









—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mis hermanos Fabio y Emiliano. Aunque no hablo mucho con ellos sé que siempre están.









—¿Cuántos grupos de whatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo varios, entre ocho y 10, y el que está más activo es uno que estoy con Andy Horts y Ale Bahler.





—¿Cómo se llama?

—Va cambiando, pero hoy se llama Campeones de la vida.









—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué?

—Saldría de uno que se llama La Banda del Tacho Azul al que llega material obsceno permanentemente. Un grupo de Santa Fe, todos exbasquetbolistas.









—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Tengo Facebook, Instagram y Twitter y últimamente la que más uso es Instagram.









—¿Qué pondrías en tu perfil de la red social sin inhibiciones?

—Soy muy meticuloso con la vestimenta para salir. En el día a día no tengo problemas, pero cuando salgo trato de que esté bien planchada y combino los colores.









—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con Jordan.

















Ficha personal