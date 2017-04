"Seguro que haremos un gran partido con Boca"

El 0-5 padecido en su propia casa, el domingo ante Independiente, es un trago amargo, difícil de digerir para un Patronato no acostumbrado a padecer ese tipo de reveses. Ayer el Rojinegro descansó y desde hoy comenzará a mentalizarse en lo que será su visita a La Bombonera del domingo desde las 18.15, para enfrentar al único puntero que tiene el certamen.

El desafío asoma como complicado para el conjunto entrerriano. A pesar de ello hay optimismo y se espera tener una recuperación inmediata, para ser la gran sorpresa de la 20ª fecha del Torneo de la Independencia.

"Confío en que vamos a hacer un gran partido ante Boca, en La Bombonera", aseguró Fernando Telechea después de la goleada padecida el fin de semana.

La sensación en el Universo Santo después de la estrepitosa caída en el Grella. "Nos quedamos con mucha bronca porque no esperábamos un resultado así. Veníamos bien con una localía fuerte; en nuestra cancha complicábamos a todos pero Independiente nos superó ampliamente", manifestó el delantero de Patringa.

"Creo que los dos primeros goles nos complicaron demasiado y más allá de que intentamos revertir la situación, me parece que a partir del 3 a 0 es como que se terminó el partido", prosiguió.

El balcarceño no buscó amparos en algunos fallos polémicos del árbitro Juan Pablo Pompei y menos aún en el estado del campo de juego.

"No hay que buscar excusas, Independiente nos ganó muy bien. Es un buen equipo que contra Patronato encontró la contundencia que le venía faltando en los partidos anteriores. A Independiente le salieron todas y a nosotros ninguna", remarcó.

De los errores cometidos y cuestiones a mejorar, sostuvo: "Errores cometemos todos, pero hubo mucha virtud de Independiente que supo aprovecharlos. Además supo neutralizarnos y cerrarnos los caminos para llegar con claridad a su arco".

De las cuestiones que hay que hacer para ponerse de pie, Fernando Telechea dijo: "La única manera es trabajando en la semana sabiendo de la importancia de lo que viene. Tenemos que mantener el buen ánimo de los entrenamientos en la semana. El que se viene es un partido histórico para el club y el que muchos soñamos con jugar. Vamos a hacer un gran partido con Boca en La Bombonera".

DÍA DE REGRESO. Después de descansar en el día de ayer, el plantel de Patronato retomará los entrenamientos en la jornada de hoy a las 9 en La Capillita pensando en al partido del domingo ante Boca, en La Bombonera. En la semana se observará las evoluciones de los lesionados Marcos Minetti –ausente con Independiente el domingo en el Grella– y Renzo Vera –se retiró antes–.

***

Designaciones

***

La satisfacción del Mellizo Guillermo

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó que su equipo jugó como a él le "gusta", en la victoria que obtuvieron como visitantes sobre Vélez Sársfield en el estadio José Amalfitani .





"Tuvimos muy buenos 90 minutos y además se dio el resultado, así que no me queda otra que irme contento. Boca jugó al estilo que a mí me gusta, por abajo y sin tirar pelotazos en una cancha difícil como esta", confió Barros Schelotto.





"A diferencia de la semana pasada en la que Defensa y Justicia se abroqueló en La Bombonera, hoy –por el domingo– Vélez nos jugó de igual a igual y pudimos demostrar nuestra contundencia (44 goles en 43 fechas, con mayoría de tantos de delanteros)", expresó. Pero un tema sacudió la previa del partido más allá del piedrazo que rompió una de las ventanillas del micro que transportó al plantel hasta el estadio de la V Azulada, y fue el video que en horas de la madrugada difundió las imágenes del defensor Jonathan Silva y el delantero Cristian Pavón, autor del tercer tanto en el 3-1 sobre los de Omar De Felippe, cuando ambos debían estar descansando. "No tengo redes sociales y solamente opino de lo que veo y toco. Hoy solamente tuve la cabeza en este partido, pero voy a ver qué resoluciones vamos a tomar sobre este hecho", aseguró el Mellizo.





El plantel volverá a los entrenamientos hoy a las 9.30 y el domingo recibirá a Patronato por la 20ª fecha del Torneo de Primera A, que viene de caer como local por 5 a 0 frente a Independiente, en Paraná. Allí no volverán a estar ni el capitán Fernando Gago ni el colombiano Sebastián Pérez, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda esta semana durante un encontronazo con su compatriota Wilmar Barrios, que el domingo justamente ocupó la posición que ambos lesionados dejaron vacante. "Pérez se lesionó cuando fuimos a disputar una pelota en la práctica, pero no me caí encima suyo como dijeron por allí. Lamento mucho lo que le está pasando", quiso aclarar Barrios, que el domingo tuvo un buen desempeño en la lluviosa noche de Liniers.