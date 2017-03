Se vuelve a cobijar en unas manos conocidas

El púgil Daniel Aquino volvió a un viejo amor. Después de un periplo fuera de casa El Terrible volverá a ser entrenado por Roque Romero Gastaldo. Si bien el paranaense ya se movía desde hace un tiempo en Ministerio, la dupla no estaba sellada para trabajar dentro del campo rentado. Se sentaron, hablaron y se pusieron de acuerdo. ¿El reestreno? Será el sábado en Buenos Aires, cuando Aquino realice la primera pelea de 2017.





"Será la primera del año, así que estoy con muchas pilas y muchas ganas. Vamos por TyC Sports. El rival será Ramón de La Cruz Sena, un boxeador experimentado con más de 40 peleas. La verdad que estoy ansioso porque llegue el sábado. Estoy con todas las pilas", confesó ayer a Ovación en medio de uno de los últimos entrenamientos antes de emprender viaje rumbo a Buenos Aires para medir fuerzas con el experimentado Ramón de La Cruz Sena.





El 26 de noviembre de 2016 Daniel Aquino perdió por nocaut técnico ante Juan Velasco de visitante. Con esa derrota se quedó en 14 victorias y ahora suma dos derrotas. "La última fue en noviembre del año pasado, donde no estuve bien. Entrené bien, pero entrené solo. No lo hice con un entrenador y sin sparring. Ahora estoy con Roque nuevamente y la verdad que hemos trabajado muy bien. Pude guantear más. Lo hice con Wenceslao (Mansilla) y con boxeadores de Santa Fe. Esta vez estoy muy bien. Con Roque trabajamos mucho el tema de la defensa, así que me encuentro mucho mejor que en la última".





Arrancaron juntos, se separaron y hoy se vuelven a encontrar. Aquino será nuevamente respaldado en el rincón por Roque Romero Gastaldo. "Toda mi carrera amateur y cuatro peleas como profesional las hice con Roque. Hice una muy buena campaña con él y anduve muy bien. Después por diferencias que tuvimos y cosas que pasaron nos separamos. Me tuve que ir, anduve por muchos lugares, por muchos gimnasios hasta en Buenos Aires y peleando afuera del país agarrando experiencia. Ahora volver con él y hacer los trabajos que hacíamos antes con toda la experiencia que tenemos me pone muy contento y con muchas ganas. Conformamos de nuevo el equipo con mi viejo, Roque y yo, así que veremos qué pasa en esta pelea. Llevaremos todo lo que hemos trabajado".





La meta es ganar como sea. Si viene el nocaut, bienvenido sea, pero la urgencia hoy es ganar. "Yo antes que termine el año, me acuerdo fue el 31 cuando brindamos, saludé a mi viejo y dije que este año iba a ser nuestro. Lo puse también en la red social que este año quiero volver a ser el que era antes, quiero ser de nuevo El Terrible arriba del ring. Quiero recuperar la agresividad que tenía. Me propuse eso y esta es la primera del año, así que tengo que ganarla y como me dijeron esta es la medida. Si le gano estoy para más. Yo creo que estoy para más y voy con toda la confianza, con muchas ganas de pelear y de ganar. Estoy tranquilo", dijo, y finalizó: "Es un lindo desafío y por eso me estoy entrenando al máximo para eso. No sé si estoy 10 puntos, pero estoy ahí nomás. De la cabeza estoy mucho mejor, me mentalicé y quiero que este año sea mío. Quiero lograr cosas importantes y para ello tengo muchas ganas. Las ganas de antes".









***

El entrenador de siempre









Una dupla conocida. Daniel Aquino vuelve a ser orientado por Roque Romero Gastaldo con el que realizó su carrera amateur y cuatro peleas profesionales. El DT ayer manifestó: "Estoy contento porque está trabajando mejor. Yo hablé con él respecto de las cosas que pasan en este deporte cuando no se hace caso. Me puso contento su vuelta y seguramente vamos a realizar las cosas mejor que antes. Tenemos una pelea bastante dura, pero si él hace caso arriba del ring podemos ganar seguramente".