Se vienen los Seniors

Paraná volverá a ser sede del Campeonato Argentino de Futbolistas Veteranos que organiza la Asociación Argentina. Pero esta edición 24 tiene el condimento extra de la ausencia de su fundador, Oscar Chapino, fallecido en febrero. Y ese ribete de sentimiento quedó demostrado ayer en la Casa de la Costa en el marco de la presentación del torneo que se desdoblará en los próximos dos fines de semana. Primero para la categoría Seniors (+37 años) y luego Maxi, Súper Maxi, Master y Súper Master. Un total de 73 los elencos visitarán la capital entrerriana.

A la presentación asistieron directivos, periodistas, jugadores, fuerzas de seguridad, amigos y familiares de Oscar Chapino.

La conferencia fue transmitida por streaming a través de Remanso TV.

En primer lugar se pudo observar un emotivo video en el que se recuerda a Chapino.

Posteriormente llegó el momento de escuchar a los invitados, quienes ocuparon la mesa principal.

El primer en hablar fue José Gómez, director de Deportes de la Provincia, quien aseguró: "Este evento como siempre decía el Cabezón, más allá de lo deportivo es una reunión social y sin dudas es un torneo que reúne turismo y mejora la expectativa de vida, y estaremos acompañando no solamente en lo económico sino con un Estado presente".

Posteriormente, Alejandro Comas, quien asume como presidente de la Asociación Argentina de Futbolistas Veteranos expresó que "este será un torneo cargado de emociones ante la ausencia física de Oscar Chapino". Tras agradecer la presencia de quienes acudieron a la conferencia se explayó sobre el campeonato en sí mencionando: "A la ciudad solamente por hotelería le ingresan 2,4 millones de pesos. Nuestro compromiso es seguir el lineamiento de Oscar y es el mejor homenaje que le podemos rendir".

A su turno el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná, Atilio Carboni, afirmó: "Vivo sentimientos, por la continuidad de este evento para la ciudad, que no es solamente importante en lo deportivo sino en lo económico y turístico, pero no ver la figura de él duele un poco. Me alegro de que a la posta la sigan sus amigos, quienes lo acompañaron".

A su turno, el presidente de la Liga de Agrupaciones de Veteranos de Fútbol de Paraná, Oscar Balla, indicó: "Hace dos meses que venimos trabajando para que el Argentino esté a la altura de los que organizaba Oscar y como él decía esperemos que sea una fiesta. Todos se han puesto la camiseta de la Liga, Oscar nos dejó un oasis y tenemos que aprovecharla. Y que todos se sientan parte de la misma".

Tras algunos detalles específicos del torneo brindado por José Nene Villanueva, el presidente de la Liga de Fútbol Seniors de Villa Mercedes, Daniel Hugo Vera, cerró la presentación con sentidas palabras: "Paraná tuvo el mejor dirigente del país, fue un visionario. Por él recorrimos y conocimos el país, además de prolongadores de vida y hacedores de turismo también somos hacedores de trabajo, en cada predio del país. Todo lo creó y lo hizo Oscar Chapino. Fue además la guía de mi vida. Paraná tiene que valorar su trabajo dirigencial".