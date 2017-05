Se viene la primera lista de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina

Las novedades estarán más vinculadas a las ausencias que a las presencias. Todo indica que no estarán -por distintas razones- Pablo Zabaleta, Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Lucas Pratto, Ezequiel Lavezzi, Carlos Tevez y los lesionados Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori.









Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín tampoco la integrarán. Sucede que ambos disputarán el 3 de junio, en Cardiff, la final de la Champions League con la Juventus frente al Real Madrid. Y otra incógnita es qué va a pasar con Mauro Icardi, quien parecía una fija hasta que este miércoles se informó que había sufrido una distensión muscular del recto femoral del muslo izquierdo.









¿Posibles caras nuevas? Nicolás Pareja, Joaquín Correa (ambos del Sevilla), Manuel Lanzini (West Ham) y Leandro Paredes (Roma).





Mientras tanto, en la conferencia de prensa previa a su despedida en el partido ante Osasuna, Sampaoli explicó su deseo de abandonar el club español para llegar a la Selección: "Cada ser humano tiene un sueño y el mío desde que tengo uso de razón es jugar o dirigir a la Selección. Las piernas no me dieron para jugar. Puede que ya no vuelva a dirigir en una liga como esta que ha sido increíble, pero siento que tengo que ir".









De todas maneras, el ex entrenador del seleccionado chileno mantuvo su discurso: "Hay una intención clara de mi país de tenerme como seleccionador. Tengo una ilusión desde muy chico de tener esa chance. La deseché hace un tiempo cuando asumí en Sevilla y está latente. Hay un contrato en el que hay una posibilidad de desvincularse, pero aún no se ha formalizado". Incluso, desmintió haber sido él quien armó la lista de la Selección.