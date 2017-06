Se paraliza el sudoeste de Paraná con el clásico entre Ciclón y San Miguel por el ascenso de la LPF

El encuentro está pautado para las 15.30 y contará con el arbitraje de Rubén Nadalín, acompañado de Miriam Trapp y Sebastián López.





La edición 2017 del clásico tendrá dos condimentos especiales: se jugará con ambas hinchas, tras acuerdo entre dirigentes y la cúpula policial. Y además, será el único partido de la jornada. Es por eso, que las autoridades esperan una gran concurrencia de público.







Fue una semana especial, la del clásico. Las sensaciones son distintas, aunque se trabaja de la misma manera, siempre está el plus de enfrentar al rival del bario. Ciclón del Sur, que será el local, viene de bajar a Oro Verde de la cima, tras ganarle en la quinta fecha del torneo 3 a 0 en la Ciudad Universitaria.

En tanto, el Santo del ascenso llega con un empate ante Banfield, en su cancha y con su gente. Embed





Matías Galli (CdS), Ezequiel Gordillo (SM), Ramón Altamirano (SM) y Facundo Barzola (CdS), visitaron la redacción de UNO en la previa del partido del partido: "Se vive con la cabeza puesta en un partido tan trascendental como será el de este sábado. Trabajamos con las mismas ganas y con mucha ansiedad", expresó el defensor del Azulgrana Matías Galli. Por otro lado el referente del Santo comentó: "Semana particular, algunos se ponen nerviosos por su llegada al club y ser unos de los más nuevos. Nosotros, que tenemos un poco más de experiencia le damos el respaldo necesario previo al partido".





El clásico contará con ambas hinchas y los jugadores opinaron de la aceptación de la fuerza policial para poder vivir un espectaculo de la mejor manera. Por la cercanía geográfica por la que se encuentran los clubes: "Es algo que se está probando, agradecemos que la Policía haya aceptado la moción de los dirigentes de ambos clubes. Será una prueba piloto, es por eso que le pedimos a los hinchas que se comporten de la mejor manera. Nosotros desde nuestro lugar vamos a dar lo mejor para que todo vaya por el mejor carril", comentó Matías Galli.





Además se animaron a opinar de la cancha, del campo de juego de Sportivo Urquiza, el elegido para una nueva edición del clásico: "Para la gente es algo especial y que se juegue en cancha de la V Azulada mucho más. Es una de las mejores canchas de la ciudad y creo que podemos dar un gran espectaculo deportivo. Todo está dado para que sea una gran fiesta", expresó Ramón Altamirano, mediocampista central de San Miguel.





Uno de los que jugará su primer clásico es Ezequiel Gordillo, que llegó al elenco de barrio Paraná XIII para reforzar la línea defensiva: "Soy uno de lo más nuevos, pero se lo que es jugar un clásico y más en el ascenso. Estoy agradecido al club que me abrió las puertas y me recibió de la mejor manera, me hacen sentir como en mi casa y voy a dar lo mejor por esto colores. Quiero que sea una fiesta".





Por último Altamirano y Galli hablaron de las cábalas que existen en los clubes. "Nosotros no tenemos ninguna cábala dentro del plantel de Ciclón", comentó el defensor. En tanto, Altamirano se animó a más y chicaneó al rival, "Que no mientan, en todo plantel hay cábalas, más en el fútbol local, donde todos nos conocemos y sabemos que siempre hay algo dentro del vestuario".