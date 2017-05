"Se nos escapó un juego que era fundamental"

Fue una noche con distintas sensaciones para Fernando Telechea. El delantero de Patronato alcanzó la cifra de 100 encuentros en Primera División A. Se despachó con un gol de alto calibre. Sin embargo la jornada no fue redonda para el oriundo de Balcarce. "Me voy recaliente", confesó, a la salida de vestuarios después del empate en dos tantos ante Sarmiento de Junín.





El artillero del Santo entendió que dejaron pasar un partido determinante ante un rival directo. "Se nos escapa un partido que era fundamental. La realidad es que tenemos que estar tranquilos, pensar en el encuentro que viene porque el que pasó ya no lo podemos ganar y hay que olvidarse", indicó.





Patronato sacó ventaja en dos oportunidades. Sin embargo no pudo sostener la diferencia. "Estamos pasando esos momentos donde no sabemos aguantar", se lamentó. "Creo que vamos a salir. El grupo está bien y eso nos va ayudar a ganar el próximo fin de semana a ganar a Córdoba", presagió.





Telechea fue autocrítica y reconoció que pagaron un precio muy elevado por no haber capitalizado las situaciones que se le presentaron de contragolpe para bajar el martillo. "La realidad es que tuvimos dos, tres situaciones cuando estuvimos en ventaja y no pudimos aprovecharlas. Después vino esa jugada que les rebota a ellos, les queda nuevamente la pelota a ellos y nos hacen el gol", se lamentó.





En un partido donde reinó la paridad, los detalles prevalecieron y quedaron expresado en el marcador. "Los detalles son una consecuencia de todos, desde el número 1 hasta el número 11. Acá no hay que ponerse a buscar ningún culpable ni nada, sino que simplemente tenemos que hacernos cargos del momento. Somos un equipo que está entrenando todo más allá que no nos están saliendo las cosas. De todos modos estamos tranquilos porque confiamos muchos en nosotros", subrayó.

Por otro lado, Telechea mencionó que el resultado caló hondo. "Estamos golpeados porque teníamos los tres puntos en el bolsillo. Que se escape de esta manera duele. Tenemos que seguir pensando en positivo y asimilar los golpes que estamos teniendo. Seguramente cuando logremos la permanencia el desahogo va a ser mucho mejor".





Con el marcador de ayer Patronato elevó a nueve partidos sin poder celebrar una victoria. "Pesa este momento porque no podemos sumar de a tres, porque somos un grupo que no merecemos esta situación. Somos un grupo que nos esforzamos al cien por ciento todas las semanas. Que no encontremos la victoria duele. Por momentos soy reiterativo, pero tenemos que seguir para adelante y debemos seguir pensando en positivo", concluyó el goleador.









Confianza ciega



Iván Furios explotó de alegría cuando abrió el marcador. Esa conquista marcaba su bautismo como goleador en la cancha del club de sus raíces. Pero la alegría se apagó con el correr de los minutos. El empate final apagó la euforia del Pelado.

"Sabíamos que iba a ser un partido trabado donde no teníamos que descuidarnos. No pudimos mantener la ventaja, pero seguimos confiando a muerte en lo que venimos haciendo y en lo que está haciendo el técnico. Los resultados no están siendo buenos, pero estamos en una situación en la tabla de los promedios donde tenemos que mantener la diferencia", apuntó el central.

A pesar de la serie de marcadores adversos, Furios indicó que están tranquilos, pero para nada relajados. "Sabemos que no nos sobra nada y cada partido nos cuesta un montón. Nos habíamos mal acostumbrado en la primer parte del campeonato donde las cosas nos salieron bien y de loca nos hicimos fuerte. Hoy la racha es adversa y tenemos que ponerle el pecho a esta situación", asumió.

El resultado tuvo sabor a poco porque en condición de local no debía volver a resignar unidades. "Era un partido por el descenso", definió. "Sabemos que estamos jugando cosas importantes. Al no poder ganar este tipo de partidos como se dio, tan vertical por momentos, lo podes perder. Y el empate no deja sabor bueno, pero ya está", cerró.