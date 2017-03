Se juega la segunda del Oficial de la APH

La segunda fecha del Torneo Oficial de hockey sobre césped que organiza la Asociación Paranaense de este deporte (APH) se jugarán hoy en distintos escenarios. A continuación el detalle:

Cancha de Talleres: CAT Rojo se medirá con Hípico de Concordia. Los partidos comenzarán a las 10 con la Sub 14; a las 11, Sub 16; a las 12.15, Sub 12; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30, Primera.

Cancha de Paracao: Capibá-Talleres Blanco; a las 9, Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 11.15, Sub 12; a las 12.15, Infantiles; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30, Primera.

En el Plumazo: Huracán de Victoria-CAE Águilas. Sin Infantiles jugarán a partir de las 10 presentando desde Sub 12 a Primera.

En la Tortuguita: Paraná Hockey-Tilcara. Como sólo presentarán de Sub 18 a Primera División los cotejos comenzarán a las 15.

REGIONAL D. En Rafaela sigue disputándose el Campeonato Regional de Clubes D Damas de hockey sobre césped. Del mismo participan los elencos entrerrianos de Paracao de Paraná, Rowing y Salto Grande de Concordia que vienen cumpliendo una buena actuación, buscando uno de los tres ascensos que están en juego.

En la jornada de ayer se enfrentaron Paracao ante Salto Grande y el triunfo le correspondió a los de Concordia que se impuso por 2 a 1. En tanto, Rowing perdió con Regatas de San Nicolás por 2 a 1. Hoy los equipos entrerrianos verán nuevamente acción en la competencia Regional.

A continuación los tanteadores registrados ayer: Resultados: Colón 1-Rowing Rosario 4; Juventud Unida de Humboldt-San Fernando; UNL-Regatas San Nicolás, Salto Grande-Paracao, 9 de Julio-CRAR B, Juventud Unida de Humboldt-Colón; UNL-San Fernando; Rowing Rosario-Regatas San Nicolás y Paracao-Provincial C.

Programa: Hoy: a las 9, Salto Grande-CRAR B; 9 de Julio de Rafaela-Paracao; Juventud Unida Humboldt-UNL; Colón-Regatas San Nicolás; San Fernando-Rowing Rosario; CRAR B-Provincial C y 9 de Julio-Salto Grande.

Mañana serán los cruces para definir las posiciones finales. Aquellos que terminen en el primer lugar de cada zona, jugarán la final. Los segundos de los grupos irán por el tercer y cuarto lugar y así sucesivamente para establecer el resto de los puestos.

EN BUENOS AIRES. Buenos Aires se prepara para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 y que llegarán por primera vez a Sudamérica. En condición de local, el hockey argentino dirá presente tanto en damas como en caballeros. Por el lado femenino será la tercera participación de nuestro país luego del segundo y tercer puesto en Singapur y Nanjing, respectivamente, mientras que en caballeros será el bautismo de fuego.

Sucede que en su estadía en el Cenard más de 100 juveniles tuvieron la oportunidad de entrenar en el mismo sintético en el que Leones y Leonas transpiran durante todo el año para representar a la Argentina. Los concurrentes comenzaron a familiarizarse con el hockey 5, la modalidad que se utilizará en Buenos Aires 2018, con una cancha más chica que la convencional y que está delimitada por una tabla de madera de 25 centímetros de altura que le permite al juego tener una mayor dinámica.