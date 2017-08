Se filtró un video de Usain Bolt en una fiesta, previo a su trágico retiro

La web del diario británico The Sun aseguró que Usain Bolt estuvo en una fiesta al oeste de Londres antes de disputar la final de la posta 4x100 con Jamaica, en lo que fue su última participación como atleta profesional.





Usain Bolt.jpg





El plusmarquista no pudo terminar aquella carrera, producto de una lesión en su pierna izquierda que le impidió cruzar por sí mismo la línea de meta. Posteriormente, había asegurado que sufría problemas físicos antes de comenzar la competencia.





"Él estaba diciendo 'Hola' a todo el mundo y él era muy, muy cariñoso. Lo vi besando a una de las chicas. Estuvo allí hasta las 6 de la mañana", detalló uno de los testigos de aquella fiesta a The Sun. En las imágenes que obtuvo el periódico se pudo ver al jamaiquino besándose con una mujer, cantando y bebiendo ron y coñac "en vasos de plástico".

Siempre según dicho portal, la fiesta se organizó en homenaje a su amigo fallecido, Germaine Mason, quien perdió el control de su moto en abril de este año, mientras regresaba de una competencia en Kingston. El propio Bolt ayudó a cavar su tumba.





Un día después de su última carrera, la cual no pudo terminar tras sufrir un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo, El Rayo reconoció ante los medios: "Por la mañana sentí algo raro en mi muslo, creo que venía de la espalda. Se lo dije a mi gente cuando volvíamos de la pista de calentamiento. Mi fisioterapeuta Eddy me preguntó: «¿Estás seguro de que quieres correr esta noche?». Le dije que no era una cuestión de querer, sino de deber".





Bolt 2.jpg





A pesar de lo ocurrido en la pista, Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), consideró que la retirada del velocista dejará un vacío importante en el atletismo, tanto por sus triunfos deportivos como por su personalidad.



UNO Santa Fe - Infobae