Se despide del campo amateur

El púgil paranaense El Laucha Lautaro Zorzoli se despide hoy del campo amateur para darle la bienvenida al profesionalismo ya que se encuentra tramitando la licencia con la Federación Argentina de Box (FAB). El adiós será en San Lorenzo, Santa Fe, ante Ian Ibarra en la división 64 kilogramos.









"Yo hace tres años y medio que soy amateur y creo que ya es hora de subir a profesional. Hice 11 peleas en Paraná y de ahí me fui a Santa Fe a seguir con mi carrera. Ya van más de dos años allá entrenando en el Club Colón y me entreno con los hermanos Lemos, que son los mejores que puedo tener", dijo a Ovación, y agregó: "Estoy cerrando la etapa amateur en la que tuve buenos resultados más allá de que me han tocado rivales duros. Me tocó ir a pelear a distintos lugares, lo que me sumó mucha experiencia. Ahora tendré otras responsabilidades y debo cuidarme más, tanto en el entrenamiento como en la alimentación y otras cosas. Pero antes quiero terminar el amateurismo dejando una buena imagen y consiguiendo una victoria".









El entrerriano Lautaro Zorzoli llegó a 36 combates en el amateurismo, de los cuales perdió seis, empató 13 y ganó el resto. Ahora se viene una dura carrera en el campo rentado. "Para ser profesional te piden todos los estudios como cuando sos amateur y después te lo autoriza la FAB. A fines de junio ya estaría debutando como profesional y mi debut lo voy a hacer en Súper Ligero, 63,500 kilogramos".









"Espero hacer una buena pelea y retirarme bien como amateur. Voy de semifondo, así que espero salga lo mejor", deseó el paranaense.