Se busca un cinco en el Lobo

Gimnasia de Concepción del Uruguay entró en la segunda semana de pretemporada. Mientras el plantel se pone a punto para el juego del Torneo Federal A que comenzará en septiembre, la dirigencia apura las negociaciones. Van por un cinco y un lateral. Hoy será tiempo de trabajos en gimnasio y pesas, esperando una mejora en las condiciones climáticas.

Gimnasia busca, al menos, dos refuerzos más para sumarlos a los seis nombres que han llegado al plantel que dirige técnicamente Carlos Roldán. Quienes ya están son Lautaro Robles, Cristian Fornillo, Emanuel Correa, Diego Farías y Pablo Vercellino, más el regreso de Juan Ferreyra.

La semana que pasó se cayeron los nombres que buscaba la dirigencia para que se calce la cinco del equipo. Iniciaron charlas con un par de jugadores que no prosperaron. El primero fue Emanuel Perea, de paso por varios clubes de primera división y del ascenso, e integrante del plantel de All Boys que ascendió en 2010 al círculo superior del fútbol argentino. No se llegó a un acuerdo y el volante terminó arreglando con Almagro, en la B Primera Nacional.