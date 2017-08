Sandra Berón se colgó el oro en suelo cordobés

Córdoba capital fue el lugar escogido para la cita. Allí se realizó el Campeonato Sudamericano de karate y representantes del Centro Nacional de Artes Marciales, Tradicionales, Deportivas y de Contacto de Entre Ríos dijeron presente con buenas producciones.





El torneo internacional fue organizado por la Federación Cordobesa y fiscalizado por la Federación Nacional y la Organización Internacional de esta disciplina.





De Paraná compitieron Leonel Gómez quien finalizó en el sexto lugar en kata cadetes; Caren Klaus fue quinta en kata mayores y Sandra Berón se colgó la presea de oro siendo la destacada de la delegación en kata master 1.





El sensei Silvano Berón le dijo a Ovación: "Fue en Córdoba capital la competencia y realmente hubo muy nivel y mucha cantidad de gente. Eso hizo que nuestras expectativas, las que que nosotros llevamos a cada certamen, por ahí se vinieron un poco abajo, pero hubo factores que ayudaron a ello como cambios de categoría donde se paga su derecho de piso en el caso de algunos de nuestros competidores"





Generalmente el CENAM y sus competidores estaban acostumbrados a ir a las competencias y siempre subirse al podio. Esta vez no fue así y só lo Sandra Berón se quedó con un lugar en el escalafón final. El resto debió conformarse con otras posiciones.





En este aspecto el entrenador analizó: "Cuando llevábamos tres competidores siempre los tres hacían podio, más allá de las ubicaciones finales. Estábamos malenseñados a hacer podio y nos tocó esta vez ubicarnos en otros puestos. Y creo que la experiencia del perder va a servir para apretar las clavijas y corregir lo que haya que corregir en estos cambios de categoría. Los cambios generan un mayor esfuerzo y los resultados no se dan como uno estaba acostumbrado".





"El nivel día a día se va superando. Creo que en todos los deportes pasa lo mismo porque hay nuevos sistemas de entrenamiento y eso eleva el nivel en todos los deportes. Hay mucha cantidad de competidores y Brasil trajo mucha gente. Siempre ellos son fuertes no sólo en esto sino en todos los deportes. Ellos hicieron un gran papel. Yo no soy mezquino, tengo más gente para llevar pero siempre trato de llevar gente que tenga chance de hacer podio".





Por último Berón habló de lo que se viene. "Tenemos el setiembre el Campeonato Argentino en Rosario. Lo tenemos cerca y son dos días así que vamos con las expectativas de seguir mejorando y ajustar los detalles que hay que mejorar o que no salieron. No tenemos que dormirnos. Siempre les digo, acá hay que ganarle al rival y a los jueces. Uno siempre es visitante y la idea es esa. Tenemos que marcar una gran diferencia para que no queden dudas. Donde es ajustada, el árbitro tira para oro lado. Entonces tiene que ser abismal. Tenemos que seguir entrenando para buscar buenos resultados en septiembre".





PRIMER LUGAR. Sandra Berón volvió a la actividad y lo hizo de la mejor manera alcanzado la medalla de oro. "Estoy muy contenta ya que me reincorporé este año a la competencia. Fui con muchas expectativas y me fue bien. La verdad no lo esperaba. Lo que sí entrenamos mucho con mis compañeros y pusimos todo".





Sandra también analizó el nivel de su divisional. "No fue fácil sumado a los nervios. El nivel fue muy bueno, pero se pudo. Ahora con esta medalla tenemos un estímulo más para seguir entrenando con ganas. Me gustaría mantenerme y superarme más aún. No hay que bajar los brazos porque hay competidores con mucho nivel. Si te dormís, te quedás en el camino".





SABOR AGRIDULCE. Leonel Gómez venía derecho, pero el rumbo se torció. Si bien se trajo un buen sexto lugar, la posición no es la que lo tenía acostumbrado últimamente. "La experiencia fue muy buena porque hubo mucho nivel. Esto me sirve como experiencia para saber qué cosas debo corregir para poder mejorar en esta categoría. Me faltó más fuerza y también conocer los manejos del torneo porque al cambiar la categoría el torneo fue distinto en cuanto a las rondas y demás. Tuve que hacerlo como pude y fui sexto. Pasa que veníamos acostumbrados a hacer podio y esta vez no se dio. Ahora hay que entrenar más que nunca".