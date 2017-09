Sancionaron a Werner por "bloquearlo" a Ortelli y ahora la pole provisoria es de Ardusso

actc.jpg





El Turismo Carretera puso primera hoy en Concordia , donde se definirá este fin de semana la Etapa Regular.





La carrera viene cruzada por las polémicas que comenzaron anoche en la conferencia de prensa.





Embed #TCenConcordia Papelón en la conferencia de prensa. Antes de que termine el intendente Cresto se levantó sin causa aparente. pic.twitter.com/pEv5On1YRH — Diario UNO (@UNOentrerios) 8 de septiembre de 2017



Embed #TCenConcordia Ante el asombro de todos, el piloto Facundo Ardusso manifestó su descontento por la situación. "Es una falta de respeto". — Diario UNO (@UNOentrerios) 8 de septiembre de 2017



Embed #TCenConcordia Cresto volvió y quiso disculparse con el piloto. "A las 9 tengo otro compromiso", dijo. Ardusso le dijo:"esta es tu carrera". — Diario UNO (@UNOentrerios) 8 de septiembre de 2017



Mariano Werner obtuvo un registro de 1m41s503 para ser el más rápido de la primera jornada clasificatoria para el Turismo Carretera en el autódromo de Concordia, pero la polémica se hizo presente tras un encontronazo en pista con Guillermo Ortelli donde el entrerriano le tapó una vuelta y como consecuencia de ello, lo sancionaron con el retiro de su tiempo. obtuvo un registro de 1m41s503 para ser el más rápido de la primera jornada clasificatoria para elen el autódromo de Concordia,

Ante esta situación, quien había sido su escolta, el Torino del lider del campeonato, Facundo Ardusso, se hizo dueño provisoriamente de la pole position, la cual deberá ratificar en la jornada del sábado, con una vuelta de 1m41s687.

Una de las polémicas del viernes en la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de Concordia fue el cruce entre Mariano Werner y Guillermo Ortelli. Cuando abrió vuelta rápida el piloto de Chevrolet se encontró con el Ford del entrerriano y tuvo que abortar el giro.

En la zona de boxes, Werner le fue a pedir disculpas al de Salto, pero ambos tuvieron una discusión: "Un piloto como vos no lo puede hacer. Si me lo dice uno nuevo si le creo, pero las disculpas no valen", le dijo Ortelli. "Noté que fue apropósito. Tengo muchos años arriba de los autos y me doy cuenta cuando alguien se equivoca o lo hace apropósito", agregó.





A la hora de explicar la maniobra, el séxtuple campeón declaró: "Siguió a uno por hora en el radio ideal y me tapó en la curva 1. No es de un piloto que tiene experiencia". Por otra parte, Werner dio su punto de vista: "Me confié y fue un error mío. No tengo necesidad de tapar a nadie. Antes de la curva 1 lo veo muy encima y tiré al auto al pasto, pero sin dudas lo compliqué. Me parece innecesario que no me acepte las disculpas porque no tuve intención de nada".