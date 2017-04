Sampaoli: "El contrato con Sevilla tiene un montón de aristas que permiten salir o quedarse"

El director técnico de Sevilla de España, Jorge Sampaoli, manifestó que su contrato con el club tiene "un montón de aristas favorables" en caso de rescindirlo ante un eventual llamado del seleccionado argentino.

"Tengo un contrato que me vincula con el club y no tengo que aclarar nada. Es un contrato que tiene un montón de aristas favorables al club y a mí, que permiten salir o quedarse. Por eso me voy a reunir con el presidente por si conviene alargar este proceso o no", manifestó el casildense en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante La Coruña.

Sampaoli, quien tiene contrato con Sevilla hasta junio de 2018, no dio más precisiones sobre sus próximos pasos mientras su nombre surge como el sucesor de Edgardo Bauza en la Argentina, que está sumergida en una crisis futbolística y en zona de repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018.

"Me he encariñado mucho con la institución, después el tiempo dirá. Hoy sólo pienso en el partido de mañana. En el futuro se verá", apuntó el exdirector técnico de Universidad de Chile.

A su vez, Sampaoli contestó a los periodistas sobre el interés del seleccionado holandés por contratarlo: "No he tenido conversaciones. Si eso es real, que se interese por mí, estoy contento por eso, pero sólo será una especulación mediática, desconozco el tema".

El entrenador casildense tiene contrato con Sevilla hasta junio de 2018 y la clausula de rescisión está valuada en un millón y medio de euros.