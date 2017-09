Salva: "Es el partido que queríamos jugar"

La campaña, sea cual sea el resultado del sábado en Rosario frente al poderoso Duendes, es impecable, de gran nivel. La entidad diagramó un proyecto y lo ejecutó casi a la perfección.

De todos modos, el Club Atlético Estudiantes, como toda entidad, no se conforma con lo edificado hasta el momento, quiere más y lo tratará de plasmar en una de las semifinales del Torneo Regional del Litoral.

Las semanas se fueron volando y ya se está a la vuelta de la esquina de un match que promete ser apasionante.

El orientador del CAE, Héctor Salva, mientras planifica en su cabeza el juego ante Duendes, habló con Ovación antes de ingresar en los últimos entrenamientos.

"Es el partido que queríamos jugar y es el partido para lo que tanto trabajamos durante todo este tiempo. Trataremos de hacer un buen papel y obviamente que nos tenemos toda la confianza", confesó el DT del CAE.

Los cuatro equipos que se metieron en el Final Four no tuvieron actividad el fin de semana. Es decir que gozaron de un tiempo más como para preparar cada uno su instancia. "Trabajamos sobre todo en la preparación individual del jugador, lo que hicimos el año pasado y lo que hemos ido evolucionando, que después se terminó plasmando en el grupo y todos los otros detalles. La preparación individual de cada jugador es fundamental".

En la previa la misión es casi una utopía. De todos modos a los partidos hay que jugarlos y dentro del campo cualquier cosa puede pasar. "A priori, desde la temporada pasada sabemos que es el equipo a vencer. Tener esta oportunidad creo que la quiere tener cualquiera y nosotros no la queremos dejar pasar. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que no es el mismo Duendes que hace unos años atrás. Nosotros hacemos las cosas bien y también venimos creciendo".

Virtudes y defectos, todos los equipos tienen. Duendes no es la excepción. "Yo creo que a todo equipo que se lo ataca en algún momento puede claudicar. El tema es tener constancia en el ataque, por más que no tengamos éxito en los primeros duelos. Acá lo que hay que hacer es tener mucha cabeza y mucha actitud mental para jugar el partido del minuto 1 al 80 de la misma forma. Hemos observado a Duendes y la verdad es que tiene muchos recursos. Lo que tendríamos que hacer en este caso es confiar en nuestras fortalezas como para sacar adelante el partido. Tenemos que confiar en nuestras armas, las tenemos y nos fue bien así, más allá de las debilidades".

Juan Manuel Lescano ya no está desde el derby frente a Tilcara y otro que no dirá presente es Nicolás Saín. "Nosotros hicimos un trabajo de menor a mayor, donde justamente trabajamos en no depender justamente de un jugador, sino de un plan de juego en equipo para la Primera, Intermedia y los Juveniles. Trabajamos en ese sentido, pero obviamente que Juan Manuel Lescano y Nicolás Saín se van a extrañar, pero movimos jugadores en el Nacional de Clubes que nos dan tranquilidad de suplirlos de buena manera".

Las dos semanas de trabajo le dieron la oportunidad del coach del Albinegro de poder recupera algunos soldados. "Se recuperó Ignacio Fariña que venía de una lesión y a Tomás Maiztegui quien también estaría para volver. Y después hay algunos jugadores que venían golpeados que lograron recuperarse como Facundo Ferrer, Juan Biaggini y David Londero. Estamos mejor que hace dos semanas".

"Como les explicamos a los jugadores, haber llegado a las finales nos abre otro espectro, y yo les digo, a veces de modo exagerado, hasta otra dimensión. Después viene el seleccionado para los chicos que estén, el Nacional de Clubes que es de otra dimensión porque la preparación que tuvo hasta hoy la tiene que mantener o mejorar incluso. El desafío es el que queríamos".

Por último el entrenador contó cómo siguen los días en el club hasta que legue el match. "Mañana (hoy) vamos a hacer la tradicional práctica de rugby y viernes salimos después de almorzar para ir a movernos a Plaza por la tarde. Luego vamos a quedar concentrados en un hotel a la espera del partido. Habrá alguna charla grupal para ver detalles puntuales de partido, pero no mucho más. Estamos bien, no estamos ni para agregarle ni para sacarle nada", enfatizó.





Los árbitros

Las designaciones





Ya están los jueces para lo que serán los cotejos por el Final Four. A las 14 Gimnasia se mide con Jockey club en duelo de equipos rosarinos. Juan Silvestre de la Unión Rosarina será el encargado de impartir justicia. A las 16 Duendes recibirá a Estudiantes con Emilio Traverso de la Unión Santafesina como árbitro. Además en la Reclasificación se presenta Rowing de visitante ante La Salle. Juan Rey de la Unión Rosarina será el juez.