Rubén Forestello le dio valor al punto obtenido ante Belgrano

La bronca por haber resignado la victoria no quedó en manifiesto en el testimonio de Rubén Forestello. El entrenador de Patronato entendió que hubo justicia en el marcador final y calificó como positivo el poroto que obtuvieron ayer en territorio cordobés.









"Por lo que fue el trámite del partido Belgrano mereció el empate. El punto es importante para nosotros ya que es el cuarto partido consecutivo sin derrotas de visitante. Hemos llevado adelante un partido dificilísimo y siempre que se suma, es positivo ", remarcó el Yagui.









"Siempre buscamos los tres puntos, pero es el cuarto partido seguido que sumamos en calidad de visitante", reiteró el DT del Santo. "Solamente nos falta recuperar nuestra localía con un triunfo y ojalá que sea la próxima semana. Hemos mejorado en el segundo tiempo con Sarmiento y creo que vamos a lograr la victoria ante Godoy Cruz", presagió Forestello.









El DT optó por observar aspectos positivos. Por eso no dramatizó por haber cedido la victoria en los últimos pasajes del cotejo. "No se puede aguantar todo el partido. Empatamos en una cancha difícil y no deja de ser un punto importantísimo. Dentro de nuestras posibilidades lo más importante es llegar con la cabeza bien firme para ganar nuestro próximo partido de local", apuntó.









Al momento de enumerar cuales fueron los argumentos que restaron para obtener la victoria, indicó:"Tal vez nos faltó un poco más de juego. El Flaco (por Nicolás Bertocchi) salió del equipo por un golpe en la rodilla, por el cansancio lógico de jugar con una molestia y porque veíamos que no podíamos tener el balón. Tratamos de tener mayor contención y nos quedamos sin el juego que el Flaco nos genera. Pero en líneas generales el resultado es justo", sostuvo.









Patronato retrocedió metros promediando el segundo tiempo. Forestello remarcó que fue una virtud del Celeste y no un defecto propio. "Al sacar al Flaco perdimos el control del balón. Belgrano no estaba desbordando con cambios ofensivos y comenzamos a retroceder demasiado porque el rival nos obligó. Una lástima el momento cuando llegó el gol del empate, aunque Belgrano merecía antes el empate", entendió.









Al mencionar cuales fueron las cuestiones que le brindaron tranquilidad, mencionó: "Todos sabemos lo que nos estamos jugando, las limitaciones que tenemos. Debemos ser fríos, darle mucho valor a este punto y saber que a nadie se le va a ser fácil enfrentar a Belgrano".