Rowing perdió su plaza en la élite del Regional del Litoral

Los que si pudieron ganarse un lugar en la élite fueron Provincial de Rosario y CRAR de Rafaela, elencos que ganaron sus compromisos de la víspera y ascendieron al primera nivel. En tanto, Los Pampas de Rufino y Cha Roga de Santo Tomé deberán jugar por la permanencia en el segundo nivel ante los equipos que lograron quedarse con el Desarrollo (Alma Juniors de Esperanza por el lado de Santa Fe y Entre Ríos).





El partido en La Tortuguita tuvo un trámite equilibrado en todo su desarrollo, donde Logaritmo aprovechó las oportunidades que tuvo para marcar y de esa forma llevarse un gran triunfo. El PRC intentó quedarse con el triunfo, pero muchas veces chocó con sus imprecisiones y la buena defensa de la visita.

» CAÍDAS EN EL CENTRO. Ayer se jugó la segunda fecha del Torneo Regional Centro, certamen donde participan equipos de Córdoba, Rosario, Santa Fe y Paraná. Por la Copa de Plata, el club Estudiantes cosechó una nueva derrota al perder en suelo cordobés ante Urú Curé por 31 a 14. De esta forma, los dirigidos por Héctor Salva no pudieron recuperarse tras perder con Universitario de Córdoba en la jornada inaugural. En otros resultados de este sector, Córdoba Athletic venció como local a Santa Fe RC por 42 a 21, mientras que el Uni cordobés se impuso en su cancha ante CRAI de Santa Fe por 39 a 26. Por otra parte, en la Copa de Oro, los marcadores fueron los siguientes: Tala de San Francisco 26-Duendes de Rosario 48; La Tablada de Córdoba 24-Jockey de Rosario 28 y Palermo Bajo de Córdoba 34-Gimnasia de Rosario 33. Por último, en la Copa de Bronce, Tilcara volvió a perder, en este caso en Villa María ante San Martín por 55 a 19. De esta forma, el Verde cosechó su segunda caída.

La mano no se presentaba sencilla para el Remero, ya que no solamente debía salir airoso en su partido sino también esperar otros resultados. Pero al caer ante el Matemático, ya no importaba lo que sucedía en otras canchas: el descenso ya estaba consumado. En consecuencia, los dirigidos por Daniel Carbonell no pudieron conservar su lugar de privilegio y en la próxima temporada tendrán que buscar nuevamente escalar desde la Segunda División del TRL.