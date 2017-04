Rowing buscará ser de la elite en el Regional NEA

El Remero debutará mañana a las 11.30 ante las esperancinas, mientras que el viernes tendrá otros dos compromisos. Por su parte, las concordienses arrancarán su camino a la misma hora ante el Club Atlético Don Orione. Para Rowing será un lindo desafío participar de este certamen, donde buscará ser protagonista y mezclarse entre los equipos que pelearán por el ascenso al primer nivel del Regional NEA.

En el torneo, los equipos estarán divididos por zonas: en la zona A estarán CRAR de Rafaela, La Salle B, El Quillá B y Universitario del Nordeste; en la Zona B, Boca Unidos de Corrientes, Universitario B, Atlético del Rosario B y Club Universitario de Rugby del Nordeste; en la Zona C, Paraná Rowing Club, Hípico de Concordia, Alma Juniors y Don Orione; y en la Zona D, Sarmiento, Cazadores de Misiones, Provincial B y Universitario Santa Fe.

El campeonato comenzará mañana, a las 8.30, en la cancha sintética de la ASH, con el choque entre La Salle B-Náutico El Quillá B. El sábado, desde las 8, serán los cruces de zonas, culminando el domingo a las 16, con la final por el ascenso de categoría. Cabe destacar que en éste y los otros regionales que organiza la Confederación Argentina de Hockey, toman parte 40 equipos y hay 9 ascensos de categoría en juego.

LAS SEDES. La CAH dio a conocer las sedes de los distintos torneos de nivel nacional, selecciones y ligas, y se destaca para la región el torneo de selecciones Sub 14 Región NEA, que será entre el 29 de junio y 2 de julio en Santa Fe.

Por otra parte, el Campeonato Mayores Ascenso (Damas y Caballeros) se disputará en Salta, del 24 al 27 de agosto; la Liga Nacional A (Damas) se jugará del 6 al 9 de julio en Rosario; la Liga Nacional A (Caballeros) se llevará a cabo del 27 al 30 de julio en Mendoza; la Liga Nacional B Inter-regional (Damas y Caballeros), del 1º al 4 de junio en Rosario; el Campeonato Seleccionados Mayores (Damas y Caballeros), se jugará del 24 al 27 de agosto en Salta y el Campeonato Seleccionados Sub 21 (Damas y Caballeros), del 26 al 29 de octubre en Rosario.

LOS LEONES. En el marco de la concentración que se encuentran realizando en España, el seleccionado argentino Masculino de hockey sobre césped presenció el partido de fútbol protagonizado por Valencia y Sevilla en el Estadio de Mestalla. Luego del encuentro saludaron a los jugadores argentinos Ezequiel Garay y Enzo Pérez. Los Leones, dirigido por Carlos Retegui, recibieron la invitación por parte de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana -presidida por Jesús Gracia- para presenciar el partido de fútbol correspondiente a la Liga Española. El combinado nacional se encuentra en Europa entrenando de cara a los principales objetivos de la temporada.

***

El plantel del PRC

***

Paraná Hockey también lidera









Paraná Hockey Club volvió al sitial más alto del Oficial Femenino paranaense al golear el jueves a Huracán de Victoria por 11 a 0 en el recuperatorio de la tercera fecha. Ahora, con puntaje ideal en tres presentaciones, igualó en el primer lugar de la clasificación a Estudiantes Águilas. El partido se desarrolló el Jueves Santo y completó los cruces entre el Hockero paranaense y el Globo victoriense, que también incluyó el enfrentamiento en Reserva (1-0 para Paraná Hockey).









La jornada fue propicia también para que otros conjuntos se pusieran al día con el fixture del campeonato. Los resultados registrados fueron: Sub 18: Unión Agrarios Cerrito 0-Talleres Rojo 12 y Paraná Rowing Blanco 0 -Capibá RC 3. Sub 16: Unión Agrarios 0-Talleres Rojo 12 y PRC Blanco 1-Capibá RC 1. Sub 14: Unión Agrarios Cerrito 0-Talleres Rojo 3 y PRC Blanco 0-Capibá.