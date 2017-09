Rossi: "Me imagino en la Copa y también fuera de ella"

Matías Rossi está en una complicada situación en el campeonato, como pocas veces ocurrió en los últimos años. El piloto de Del Viso está 12º en la tabla y deberá tener un buen resultado para aseguarse un lugar en la Copa de Oro.





"Me imagino en la copa y también fuera de ella. Es una sola carrera la que queda y hemos tenido un año bastante irregular. En la última fecha que se disputó en Termas de Río Hondo nos vimos involucrados en un accidente múltiple, debí ir a boxes y sumamos muy poco. Estoy en una situación comprometida y todo puede pasar", dijo a Carburando.com.





El de Ford comparte la 12º posición con Guillermo Ortelli, pero Rossi tiene un triunfo y está arriba del de Salto. Detrás de ellos vienen muy cerca Esteban Gini, Juan Marcos Angelini, Gabriel Ponce de León y Juan Marcos Angelini, entre otros.





"Nosotros vamos con todas las ganas y hemos trabajado mucho en el auto, fundamentalmente en la parte estructural que sufrió bastante por el choque. Por otra parte se trabajó en el motor para sacarle más potencia y poder aprovecharlo en las rectas ya que en ellas nunca pudimos ser rápidos en lo que va de la temporada", señalò Rossi.





Por último, el Misil se refirió al circuito concordiense y a lo que le genera tranquilidad de su auto para encarar el nuevo compromiso. "Con respecto a la carrera que se viene, se da en una pista que me gusta muchísimo y donde me siento cómodo. Con respecto al auto la tranquilidad que me da es que fue mejorando fecha a fecha".