Rocío Hernández

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca.

—¿Un equipo que integraste?

—La Selección Argentina.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Luciana Agudo y si es varón a Lucas Ordoñez.

—¿Un triunfo?

—Cuando salimos terceras en un campeonato Nacional que se jugó en GEBA. Éramos Junior. Atrás nuestra quedaron algunos clubes sanjuaninos y mendocinos.

—¿Una jugadora con la que compartiste vestuario?

—Luciana Agudo.

—¿Un rival?

—Andes Talleres, Concepción y los equipque enfrentamos en el Mundial.

—¿Un técnico?

—Goyo, Gregorio Barbone.

—¿Una cancha?

—El Estadio Aldo Cantoni de San Juan.

—¿Un dirigente?

—Juan José García, de San Juan. Cuando estuve convocada para la Preselección siempre fue muy servicial y muy atento a todo. Como iba sola de acá, él estaba siempre presente o me ayudaba en el traslado.

—¿Un mundial de hockey?

—El Mundial de 2011 de varones que se disputó en San Juan. Argentina perdió la final con España, pero me marcó. Me compré el pase libre y vi todo el Mundial. Cuando perdimos la final se me caían las lágrimas, pero lo disfruté.

—¿Un ídolo?

—Juan Martín Del Potro es una persona a la que admiro mucho por lo que hizo en el último tiempo. Superó la lesión e hizo un gran Juego Olímpico.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Varios, pero hay un gol que hizo mi hermana que grité mucho. Íbamos empatadas con Talleres y faltaban 5 segundos y me dice que tire al arco. Tiré y en el rebote hizo el gol. Era una final.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue dando hockey en la escuelita de Rowing y me lo debo haber gastado en salida con amigas y ropa.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Lionel Messi, Luciana Aymar, Luciana Agudo, Juan Martín Del Potro y Manu Ginóbili.

—¿Y tres del mundo?

—Lionel Messi, Michael Phelps y Usain Bolt.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Cuando a uno le gusta lo que hace trata de hacerlo de la mejor manera posible. Jugar al hockey es lo que hecho toda mi vida y no me gusta decirlo a mí si lo hago bien o mal. Ser responsable en los compromisos que asumo.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Salir con mis amigas y hacer cosas para mí.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las víboras, a la muerte y fracasar, esto último está mal, pero bueno.

—¿Qué cosas te sacan?

—La falta de respeto y que la gente no se ponga en el lugar del otro. Y la falta de transparencia.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Las salidas con mis amigas y las conversaciones con ellas.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Ja, muchas, soy como muy compulsiva. Compro muchas cosas de cosmetología y ropa, así que en eso debe haber varias cosas.

—¿Cocinás?

—A veces, lo básico. Me defiendo.

—¿Una comida?

—Las pastas de mi abuela.

—¿Un postre?

—La torta de manzana.

—¿Una bebida?

—Alguna cerveza o fernet con Coca.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco y depende la ocasión.

—¿Una banda?

—Air Supply.

—¿Una ciudad?

—Córdoba y Mendoza.

—¿Un lugar para vivir?

—España.

—¿Un barrio de Paraná?

—El mío, Lomas del Sur y la zona del Parque porque está el club.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—El Caribe.

—¿Qué cosas te seducen?

—El buen humor y los desafíos deportivos.

—¿Una mujer?

—Una mujer que admiro mucho en este momento es mi abuela Luli porque mi abuelo tiene problemas de salud y ella tiene mucha fortaleza. Mi mamá María Daniela y mi hermana Agustina.

—¿Un hombre?

—Mi papá Edgar, sin dudarlo.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Mi hermana, mi cómplice, mi confidente y mi amiga Melisa.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Uf, un montón. El mejor es el de mis amigas.

—¿Cómo se llama?

—Las Mónicas por una canción de cumbia.

—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—De Del Potro. Como estoy estudiando kinesiología y lo sigo en Instagram y vi hace poco una entrevista con su kinesiólogo. Me gustaría aprender de ellos.

—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Tres: Facebook, Instagram y WhatsApp y la favorita, la última.

—¿Qué pondrías en tu perfil de la red social sin inhibiciones?

—Algo referido a la libertad. Cada uno es libre de hacer lo que quiere... Algo así.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con Del Potro, Messi y Pablo Álvarez, un jugador de hockey que juega ahora en el Barcelona.





Ficha personal

crack del patín. Rocío Hernández nació el 1º de marzo de 1992 en Paraná. A los 7 años comenzó a jugar al hockey sobre patines en Rowing, el club de toda su carrera. A los 13 años comenzó a jugar en la Primera División donde ganó cinco campeonatos anuales. Considerada una de las mejoras jugadoras de la provincia alcanzó su momento cumbre cuando en 2012 fue convocada para la Selección Argentina para jugar el Mundial de Recife, Brasil, ese mismo año. De esta manera se convirtió en la segunda jugadora en integrar la Albiceleste, antes lo había hecho Marisa Romanatti en 1996. Da clases de hockey y juega al futsal en Daina, ante Paracao y ahora Neuquén. Es profesora de Educación Física y cursa 4º año de Kinesiología.