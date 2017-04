Rocamora cerró con una comida

Una cena en el quincho del club sirvió para bajar la cortina a la presente temporada del Torneo Nacional de Ascenso. El plantel de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay tuvo un último encuentro, donde sobrevoló el dolor de la eliminación y la manera en que se dio pero, fundamentalmente, se valoró todo lo bueno que hizo hasta el último partido. Hablaron los dirigentes, también el entrenador Juan Manuel Varas y la mayoría de los jugadores. Una linda manera de cerrar un año que tuvo algunos sinsabores y también muchas alegrías.





El secretario del club, Santiago Losada, quien además preside la Subcomisión de TNA, dijo: "Siempre hemos tratado de hacer esto, de despedir un plantel y agradecerles el esfuerzo que han hecho por nuestro club. Para nosotros también el esfuerzo es muy grande y muchas veces agotador, pero todo lo hacemos para que el plantel esté lo mejor posible aunque sabemos que no es el ideal".





A continuación habló el coach Juan Varas. "Yo tengo que mirar otro plano, así como a los dirigentes les interesa lo que pasa fuera del parqué, como entrenador siento que se brindaron como pretendía que lo hicieran en una instancia final; no solo los que jugaron 40 minutos sino también los que lo hicieron menos, y quienes nos pusimos al hombro el viaje y el playoff. Prefiero morir así, sabiendo que estamos más cerca de lo que queríamos ya que quisimos llegar a esta instancia plenos y lo logramos", afirmó el entrenador.





Varas, quien reemplazó a Cristian Santander en el inicio de la Segunda Fase, dijo además: "Sabemos que las cosas no pasan por azar y que es muy difícil formar algo compacto, unido; con un mismo ideal. Acá somos diferentes personas y cada uno puede tener su objetivo personal por encima del grupal y, por suerte, acá eso no existió. No hubo que hacer ningún llamado de atención. Las cosas suceden por algo y prefiero esto, estar muy cerca de lo que buscábamos".





"Quiero dar las gracias por haberme dejado ser otra vez parte del club, espero haber sido un buen capitán (risas)... y que tanto los compañeros como el cuerpo técnico se hayan llevado algo. Me sentí muy contento de haber formado parte de este grupo de jugadores, donde todos queríamos seguir como sea y peleamos todos juntos por eso. No se nos dio pero tenemos que remarcar lo otro, lo extra deportivo", afirmó el jugador Matías Cuello.









***

Palabra de jugadores