River recibe a Banfield con varias modificaciones

.En aquel primer partido jugó como titular el delantero Lucas Alario, quien días después se fue a Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana con bastante polémica (el club germano pagó la cláusula de rescisión pero River reclama con acciones legales por las formas y el jugador aún no fue habilitado por la FIFA).





River y Banfield jugarán desde las 18.05 en el estadio Monumental de Núñez, con el arbitraje de Néstor Pitana.Gallardo reafirmó que el objetivo de es la Libertadores, por lo que a pocos días del primer partido ante Jorge Wilstermann de Bolivia, por los cuartos de final, avisó que cuidaría a Leonardo Ponzio, Jonatan Maidana, Ignacio Fernández y Jorge Moreira, quienes no serán titulares ante Banfield.El mediocampista Ponzio y el defensor Maidana, dos de los más experimentados del plantel 'millonario' cuidarán el físico, por lo que serán reemplazados por Iván Rossi y Gonzalo Montiel, respectivamente.El lateral Moreira, quien viene de jugar dos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas con la selección de Paraguay, dejará su lugar para que debute el juvenil uruguayo Marcelo Saracchi (último refuerzo de River).Nacho Fernández jugará seguramente algunos minutos "para recuperar su mejor nivel futbolístico" pensando en la Copa, pero no de entrada. Gallardo probará al uruguayo Nicolás De la Cruz junto a Enzo Pérez y Gonzalo "Pity" Martínez en la creación, mientras que el colombiano Rafael Santos Borré acompañará a Ignacio Scocco arriba.El volante Ariel Rojas, en tanto, sufrió una molestia en el aductor izquierdo durante la semana y no jugará ante Banfield. El conjunto que dirige Julio César Falcioni, por su parte, realizaría apenas una variante en su visita al Monumental en relación al equipo que venció por 2 a 1 a Belgrano de Córdoba en la primera jornada de la Superliga.El volante Eric Remedi ya cumplió la fecha de suspensión e ingresará por Nicolás Linares. Jesús Dátolo, ex Boca, arrastraba una fatiga muscular por lo que, en caso de no llegar bien a hoy, será reemplazado por Linares.Además, en el arco, Falcioni se decidió por Facundo Altamirano por sobre Facundo Cambeses para reemplazar al colombiano Iván Arboleda, quien sufrió la fractura de la mano derecha y será baja por seis semanas.