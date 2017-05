"River ganó porque jugamos mejor", definió Gallardo

"Era fundamental venir a la Boca y pisar fuerte en su cancha, cuando el equipo más lo necesitaba. Sólo importaba la victoria", indicó el entrenador en declaraciones a Telefe.



En tanto, en la faz internacional, River empató sin goles con Boca en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2015, el 14 de mayo, en la revancha que fue suspendida en el entretiempo por el ataque a jugadores "millonarios" con gas pimienta.



"Nunca fue una espina el hecho de no ganar en la cancha de Boca como entrenador. Yo disfruté mucho de los partidos de la copa. Es un clásico que se disfruta pero no te da ningún título", aclaró.



Por otro lado, apuntó: "No hay que perder de vista el objetivo que tenemos desde el principio del año, cuando estábamos lejos de la punta y lo único que pensábamos era entrar a la Copa Libertadores de la otra temporada".



River aún debe un partido contra Atlético Tucumán en condición de visitante, por lo que podrá ponerse a tan sólo un punto de su clásico rival en caso de ganarlo.



"Todavía tenemos un partido pendiente, que será difícil y deberemos ir a ganar", expresó.