River buscará talentos en territorio paranaense

El viernes, a partir de las 14, en el predio que está en Avenida Balbín y Gobernador Parera, la Filial de River Plate Hernán Díaz que funciona en Paraná realizará una prueba de jugadores que estará dividida en dos partes.





La primera será el viernes, donde se desarrollará una preselección y lunes 10 de abril se efectuarán las pruebas de selección final para los que pasaron los primeros exámenes.





Cabe destacar que las pruebas estarán a cargo de los seleccionadores del Club Atlético River Plate y que los jugadores deben pertenecer a las categorías que van desde la 2003 hasta 2009. Los horarios serán los siguientes: 2009: 14 horas, 2008: 15, 2007: 16, 2006: 17, 2005: 18, 2004: 19 y 2003: 20.





Luis Pereyra, seleccionador del elenco Millonario, habló ayer con Ovación y contó: "Este es un trabajo en conjunto con la Filial Hernán Díaz de Paraná que está a cargo Federico Monjes. Es una Filial histórica del club que viene trabajando en lo que es Escuelita formativa. Siempre nos dan una mano para que nosotros tengamos algún jugador de la zona en nuestra entidad. Las pruebas son gratuitas así que solo nos resta esperarlos a todos en el predio. En el pasado torneo de La Capillita 2017 en la categoría 2007 la filial llegó a instancias de semifinales mostrando jugadores interesantes. Desde River estamos al lado de la Filial y siempre dando una mano".





Por su parte Federico Monjes, dirigente de la Filial paranaense, explicó que "la prueba es abierta y esta es la cuarta que hacemos. Para nosotros es un desafío importante porque somos una escuela oficial del club y debemos cumplir con las exigencias. Todo lo hacemos con trabajo y seriedad y le damos la importancia que merece. El año pasado fueron tres chicos seleccionados de los cuales uno ya, prácticamente, firmó con River. Estuvo en la pensión y jugó varios partidos para River. Solo quedan algunos detalles para que sea definitivamente jugador Millonario".





"A nosotros no nos interesa el pase de los chicos, por eso es abierta. No queremos que se queden a jugar con nosotros entonces pueden ir con sus entrenadores o con quienes quieran. No tenemos inconvenientes. Nosotros no nos metemos en la parte administrativa. El club nos pide que seamos el nexo para captar talentos, nada más. Es decir que si un chico pasa, después se arreglará con los padres o con el club. Por eso vienen los probadores de River, más transparencia que esta no existe", explicó Federico Monjes respecto de los fines que tiene la prueba de jugadores.





Por otra parte Federico Monjes adelantó algunos planes que tiene la filial para este año y para el futuro más los que ya se llevan adelante. "Dentro de los proyectos estamos por empezar hockey sobre césped y también vamos a agregar fútbol 7 femenino. Tenemos pensado armar un torneo amateur que tanga ambulancia, premios y seguro, bien completo. Este torneo sería clasificatorio para un torneo nacional. Es para las chicas que hagan fútbol 7. Esperamos equipos para que lo jueguen. Ya tenemos varios. La filial además viaja a todos los cotejos del campeonato para ver la Primera División del club y también a los partidos de la Copa Libertadores así que también estamos con eso como siempre. La idea es seguir sumando y no quedarnos".