Riquelme habló del presente de Boca

Juan Román Riquelme se refirió al presente de Boca después de la derrota frente a River y afirmó que si saca adelante el partido de Newell´s, dará un gran paso para salir campeón.

"Boca es el favorito, ganando el domingo se va a quedar con el torneo. Los que vienen atrás van a perder puntos", afirmó Riquelme y le hizo un pedido al hincha que acudirá a la Bombonera el domingo que viene.

"El hincha el domingo va a ir a la cancha a cantar, le pido que no empiecen los murmullos si a los 20 no se hizo un gol. Para ganar el domingo la gente va a ser muy importante, si las cosas no salen de entrada deben aguantar", expresó en diálogo con Fox.

"Guillermo debe estar tranquilo, seguro de lo que pretenden. Es el entrenador que queríamos los hinchas de Boca y esperemos que pueda conseguir el torneo para que nosotros estemos contentos", agregó.

En tanto, respecto al Superclásico, Riquelme reconoció que River "ganó con claridad" y afirmó: "Cuando los once tienen un partido bastante normal es difícil ganar o empatar. Boca no tuvo un buen partido en todas las líneas". Y cerró: "Es doloroso perder con River".