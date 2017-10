Ribas: "La diferencia del juego estuvo en los detalles"

Ribas dijo que Boca siempre toma el protagonismo del juego y declaró que más allá del esfuerzo del conjunto Rojinegro "fueron justos ganadores". "Ellos son un equipo que maneja siempre la pelota, con un gran mediocampo y muy buenos delanteros, por eso era obvio que en algún momento iban a encontrar espacios. Luego del primer gol tuvimos que tratar de presionar más arriba. Me voy con lo que siempre demostramos, que es el coraje, la valentía y la entrega del grupo.





LA DECISIÓN DEL CHELO





Marcelo Guzmán tuvo la jugada más clara de Patronato. A los 3' del primer tiempo quedó mano a mano ante Rossi luego de un gran contragolpe. El Chelo explicó porqué tomó la decisión de picar la pelota que finalmente no tuvo destino de red. "Se me cruzaron dos cosas por la cabeza, tocarla para el medio porque venía Sebastián y la otra que quise hacer es picarla, pero Rossi salió muy rápido y no tenía ángulo para hacer eso". confió el mediocampista.





Por otra parte manifestó que la ventaja en el marcador estuvo en la contundencia. "Tuvieron efectividad por el nivel de juego que tienen y da bronca porque estábamos haciendo un partido bueno", expresó Guzmán. Al mismo tiempo señaló que por la cabeza de los jugadores de Patronato el objetivo "era sumar", pero que ahora hay que pensar en "otro grande". "Vamos a tener que trabajar, tenemos tiempo y se viene otro gran equipo como es Independiente", sostuvo.





Por otra parte, el jugador que está en Patronato desde el ascenso agradeció el apoyo y el respaldo de la gente. "Es importante que la gente nos dé su apoyo, porque si bien veníamos de una derrota, necesitamos el apoyo de ellos porque de local te genera un plus. Hoy se hicieron sentir y lamentablemente no le pudimos regalar un triunfo o un empate", sentenció

Tenemos que seguir por el mismo camino y pelear por la tabla. Por otro lado reconoció que el golpe anímico se sintió luego del gol de Pavón que varió el partido. "El golpe se sintió, pero tenemos un grupo fuerte que siempre pelea, pero también hay que reconocer que jugamos contra el campeón y por algo está invicto". En ese sentido volvió a destacar "el espíritu del equipo", y dijo que a partir de hoy "hay que corregir los errores" para el próximo partido ante Independiente en Avellaneda.