Reynoso: "Fue el mejor partido del campeonato"

Marcelo Reynoso disfruta del gran momento que vive el fútbol de Parque Sur, ya en semifinales del Torneo Federal C. Ya dejó atrás a La Bianca y ahora llega Totoras FC de Santa Fe, al que visitará el domingo, definiendo como local, en su cancha del Puerto Viejo.

Reynoso, que asumió en diciembre la conducción técnica de la primera división, remplazando a Omar López, expresó en aquel entonces que "estamos trabajando para llegar lo más alto posible. Somos humildes y conscientes. Es un proyecto nuevo, con un trabajo en la semana para que los jugadores tengan otra cultura de entrenamientos, que tengan su vestuario. Cuando empiece a rodar la pelota vamos a querer ganar y vamos a ir por todo. Si podemos ir avanzando no vamos a ir nunca para atrás".

Ahora, en semifinales, afirmó a Ovación que la revancha en Concordia ante La Bianca "fue el mejor partido del campeonato, porque tácticamente hicimos lo que planeamos, lo que trabajamos entre semana".

-¿Cuál era la idea?

-Anulamos a los mejores jugadores de ellos, Francolini, Lover, el cinco, no los dejamos jugar. Pasaron los minutos y comenzaron a complicarse, no pudieron jugar, no tuvieron un plan para cambiar ese planteo. Y nosotros, a medida que pasaba el juego nos fuimos asentando, dominando el trámite, apretando más alto y nos animamos más.

-Y casi lo ganan en el final...

-Sí, en el final tuvimos un par de chances claras. Terminamos siendo más, físicamente tuvimos más resto que ellos.

-Y llegaron los penales.

-La definición por penales es un poco cuestión de suerte, pero también lo patearon con mucha autoridad, en cancha visitante, con toda la gente en contra. Estuvimos más fríos que ellos y terminamos festejando.

-En la previa era un partido complicado.

-Era complicado, era el más difícil. Pero el trabajo pudo más. Este es un grupo que viene trabajando ad honoren, sin fijarse en lo económico. Es un grupo de trabajo amateur, que hace más de 15 días trabaja sin tener libre o descanso. Planificamos el partido mucha predisposición de jugadores, los dirigentes que andan, todo se dio y eso se vio dentro de la cancha. Ahora comenzamos a preparar el partido para el domingo en Santa Fe. Sabemos poco del rival pero ya estamos averiguando, porque necesitamos para saber y hacer un planteo inteligente.

-¿Cuál sería ese planteo?

-No tenés que perder en el primer partido, para no tener que salir a buscar en la revancha. Si somos inteligentes y defendemos bien, podemos traernos un buen resultado.

-¿Esperabas llegar hasta acá?

-Ahora estamos entre los cuatro y en esta la instancia encontramos, armamos, un equipo duro, combativo, con inteligencia táctica, con orden y redoblando esfuerzos.