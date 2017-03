Racing no recibirá más visitantes

El fútbol volvió y los problemas también. Racing - Lanús fue uno de los encuentros de la fecha 15 que tuvo público visitante, pero las cosas no salieron de la mejor manera. Las parcialidades de ambos equipos se enfrentaron en la previa del partido y, por este motivo, la Academia notificó que no recibirá más visitas "hasta que no esté garantizada la seguridad".

EL COMUNICADO OFICIAL DE RACING:

La Comisión Directiva de Racing Club lamenta los hechos violentos y de vandalismo ocurridos ayer en el Estadio Presidente Perón, tanto en la previa como durante y después del partido. Nuestra institución siempre ha demostrado buena voluntad para darle espacio al público visitante, pero entendemos que aún no están dadas las condiciones para hacerlo. Por tal motivo, suspenderemos al público visitante hasta que no esté garantizada la seguridad de nuestros socios y simpatizantes.