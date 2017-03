Racing busca recuperarse ante Godoy Cruz

El cotejo se desarrollará en el estadio Presidente Perón desde las 20, con el arbitraje de Federico Beligoy y transmisión en directo de Telefé. En el historial jugaron 18 veces, con ventaja de Racing de nueve triunfos contra cinco y cuatro empates.



Racing no le da margen de ilusión a sus hinchas. En la reanudación le ganó a los suplentes de Lanús (3-0), conformado una muy buena actuación lo acercó en la lucha por el título o un puesto en la Libertadores 2018, pero en una semana todo varió.



El cambio de imagen fue por demás brusco, porque el mismo equipo que se lució en Avellaneda cayó 2 a 0 ante Belgrano, como producto de desatenciones defensivas y una significativa merma en actuaciones individuales, razón los la cual habrá cambios en la formación de hoy.



Lo concretó es que, aunque todavía queda mucho por jugar, Racing no puede dejar de sumar porque esta a tres puntos de los puestos (del segundo al quinto) que permite acceder a la Libertadores 2018.



El DT Diego Cocca hará tres cambio para jugar ante los mendocinos ingresando, por cuestiones tácticas, Pablo Alvarez por Emmanuel Insúa (de flojo desempeño en Córdoba), Marcelo Melli (en su debut como titular) por Gonzalo Díaz , en tanto que el promisorio mediocampista Brian Mansilla por Marcos Acuña, quien esta integrando el plantel del seleccionado argentino.



Godoy Cruz, con la dirección técnica de Lucas Bernardi, reanudó con el certamen con dos importantes triunfos, ante Rosario Central de visita (1-0) y San Lorenzo como local (2-1), ascendiendo al 15to. lugar y con buenas perspectivas para alcanzar un puesto entre los clasificados para la Copa Sudamericana 2018.



Para jugar ante Racing el DT Bernardi deberá hacer dos cambios obligados. No jugará Guillermo "Pol" Fernández, quien se rompió el menisco de la rodilla derecha ante San Lorenzo, y lo reemplazaría Facundo Silva, y tampoco estará Gastón Giménez (expulsado ante el "Ciclón") y su sustituto saldría de Nicolás Sánchez o Maximiliano Correa.