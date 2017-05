Ignacio Scocco, una de las figuras de Newell´s, no anduvo con rodeos a la hora de referirse al clásico rosarino del próximo domingo a las 15. "No me importa quienes sean las figuras, quiero ganar el clásico como sea", destacó en diálogo con Estudio Fútbol.

Luego, agregó: "Si ganamos sería una alegría doble porque es la última chance de acortarle distancia a Boca". Newell´s es escolta de Boca, a cuatro puntos de distancia, y en la fecha siguiente visitará al líder en la Bombonera.

Para finalizar, Scocco, autor de 12 goles en el torneo, dejó otro deseo para el duelo contra Rosario Central: "Me gusta el folclore de los clásicos siempre que haya respeto y no haya agresiones. Queremos que la gente tenga un clásico sin violencia".