Está claro que el peor momento de la historia de River fue el descenso a la B Nacional en el 2011 tras empatar 1 a 1 en el Monumental con Belgrano el segundo partido de la Promoción.

En ese momento, Juan José López era el entrenador y se refirió a aquel entonces. "Quedé en la historia negra de River", soltó. Y agregó: "El equipo contra Belgrano en la ida lo armé yo con los que pensé que estaban mejor. Passarella nunca me dijo de poner o sacar algún jugador en el partido de ida". Además, el ex DT fue coherente y asumió su responsabilidad: "Me hago responsable de lo mío. Le puse el pecho a las balas sin chaleco antibalas y así salí".

Por otra parte, el ex futbolista fue tajante sobre su paso a Boca cuando se fue del Millonario: "No me arrepiento de haber jugado en Boca. No se olviden que de River me echaron con un simple telegrama". Y continuó: "Me dolió que River me dejará libre , pero tampoco fui a Boca por revancha".

Luego retomó el tema principal aceptando todas las cosas que le provocó en su vida haber descendido. "No volvería a la cancha de River. No quiero pasar un mal momento yo, ni hacérselo pasar a nadie", aseguró Jota Jota, que por último confesó a qué jugadores pidió cuando era entrenador del Millo pero que el Kaiser no le trajo: "Pedí incorporar al Burrito Rivero y Ortigoza, pero me trajeron a Bordagaray".