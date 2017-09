Prepara las armas para la batalla en Córdoba

En la continuidad de su relato, Pachano dio muestras de respeto sobre el ocasional rival: "Es un rival duro, más que nada de local. Es muy dinámico", sostuvo. Para el ex-Nueva Chicago, por encima de que Pumpido anuncie a Matías Garrido o Julián Marchioni en la zona de gestación, el 4-4-2 es el sistema ideal para visitar al Tallarín: "Cambia en tener las bandas cubiertas, para que ellos no se hagan de los desbordes. Con el 4-3-1-2, estamos más vulnerables que con el 4-4-2, porque hay gente ahí. Tenemos que intentar que ataque por el medio, para robar y atacar rápido para sorprenderlos". De lo distinto que puede resultar el andar Santo con uno u otro, opinó: "Son jugadores distintos. Julián es más de tenencia y que se puede soltar más, mientras que el Chelo -Guzmán- es más dinámico y agresivo. Si juega Juli, Guzmán jugará por afuera y se cerrará cuando se suelte uno, si no tendremos a Garrido más suelto y habrá que cubrir esa banda.





Viajó con Darwin





Con la incógnita -que no debe ser tal para el cuerpo técnico- una delegación de 20 jugadores de Patronato partió ayer, a las 15, rumbo a Córdoba de cara al encuentro de mañana con Talleres. El dato saliente en el grupo es la convocatoria de Darwin González, que por primera vez concentrará en la antesala de un encuentro de Primera A. El venezolano venía sumando minutos en Tercera. La probable formación Santa estaría integrada por: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa, Matías Garrido o Julián Marchioni, Damián Lemos, Marcelo Guzmán, Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. También se subieron al micro: Federico Costa, Walter Andrade, Bruno Urribarri, Gonzalo Di Renzo, Mauricio Carrasco, Matías Quiroga y Rodrigo Migone. En la práctica de ayer desarrollada a puertas cerradas, Juan Pablo Pumpido determinó trabajos de definición. » LA RESERVA. Está confirmado que el partido de Reserva entre Talleres de Córdoba y Patronato se jugará el lunes, desde las 10, en el estadio La Boutique, propiedad del conjunto Tallarín. El elenco de Martín De León viene de superar en la jornada anterior, en calidad de local, a Atlético Tucumán por 3 a 1.

Será un partido diferente desde lo táctico", mencionó a La Cábala. De las ventajas o dificultades que puede originar un terreno amplio como el ex-Chateau: "Trabajamos poco en ese aspecto, pero se trató de pensar en ser cortos y angostos. Si exponemos el mano a mano van a ganar, porque tienen jugadores desequilibrantes de la mitad para arriba. Tenemos que intentar aprovechar nosotros el mano a mano atrás". De cómo hay que plantear la contienda en la Docta, afirmó: "Es un rival que no tenemos que darle espacios. Si adelantamos las líneas, vamos a sufrir con la velocidad de sus delanteros, que tiran diagonales y lanzan pelotas ahí. Es importante tener un equipo corto, pero no alto. La presión alta no va a servir en estos partidos, sino que tenemos que esperarlos un poco más"