Por LT 15, Caruso aseguró que "los jugadores manejan la selección"

Caruso sostuvo que nombrar a Sampaoli sería "seguir siempre con lo mismo" y que "no hay ningún cambio de nada. Al contrario, hay más quilombo todavía".





Para el polémico DT, la idea de Sampaoli es de los jugadores que "manejan la selección".





Por otra parte, dijo qué haría si él fuera el técnico: "De mitad de campo en adelante cambio a todos, menos a Messi cambio a todos. No dejo ninguno".





Caruso Lombardo en LT 15



Caruso Lombardi dialogó este miércoles por la tarde con el programa, que se emite por LT 15 de Concordia . Consultado sobre el recambio de director técnico en la Selección Argentina , no dudó en afirmar: "Me parece que están equivocados, no están haciendo las cosas bien".