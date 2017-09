"Pienso que Echagüe puede ascender"

Cómodo, expectante, maduro y encantado de Paraná, el rosarino Jeremías Sandrini, será una de las caras nuevas de Echagüe en la Liga Argentina que comenzará el mes que viene. El base habló del nuevo proceso y no dudó en decir que Echagüe tiene grandes posibilidades de ascender. Dijo que la gente de Paraná verá a un equipo "dinámico" y "muy duro" en defensa.









"Me gusta mucho el equipo, los compañeros son muy buena onda y sobrellevamos muy bien la semana y me gusta pensar en grande. Si bien en este momento buscamos objetivos a corto plazo, pienso y sueño en que este Echagüe puede ascender", señaló el ex jugador de La Unión de Formosa que viene de disputar la Liga Nacional y la Liga de las Américas en su visita a Diario UNO.









El rosarino nacido el 6 de mayo de 1993 llegó a Paraná a los 17 años reclutado por Sionista y manifestó que se siente muy "identificado" con el lugar. "Estoy muy contento de volver a la ciudad después de un año y es una ciudad en la que estuve mucho tiempo y pasé mi adolescencia, hice muchos amigos y la verdad que la gente me trata muy bien", manifestó el jugador que disputó cuatro temporadas en la máxima categoría con Sionista.









De acuerdo al armado del equipo, los entrenamientos y el amistoso, el base, adelantó que los hinchas van a ver "un equipo duro, dinámico y un equipo que va a defender por todos lados". Además agregó que Echagüe "va a atacar corriendo" y cuando no se pueda será "un equipo sistemático y los equipos van a tener que hacer un buen scouting porque hay mucha vía de gol".









Al mismo tiempo dijo que la contratación de Buemo (excompañero de Sionista) y ahora Alejo Cardoso (ex-Sionista) lo puedo muy contento porque son dos jugadores con los que tiene "confianza". "Con Carlitos y Alejo no tuve la posibilidad de jugar tanto, pero los conozco y son grandes pibes que tienen mucho para dar. Carlos lo demostró en China y Alejo tiene potencial, tiene que entrenar y agarrar confianza y la verdad es que me siento cómodo con ellos porque los conozco desde muy chicos y tengo confianza", remarcó.









Por otra parte consideró que la Conferencia Centro Norte donde está el equipo de Paraná "será durísima" y remarcó que a los rivales les va a costar ganar en Paraná. "Al ver la Zona que nos tocó y como se están armando los equipos, creo que la primera fase será durísima. Si bien tenemos viajes cortos, de visitante va a ser complicado. Pero los equipos tampoco van a querer venir a Echagüe porque el hincha está muy loco por lo que he visto de afuera o enfrentándolo. Hay que estar bien de la cabeza durante los 10 meses y será muy competitivo. El ascenso se lo va a ganar el que tenga más resto físico al final y esté al ciento por ciento con la mente puesta en el torneo", analizó el jugador surgido en Náutico.









A Sandrini se lo vio jugar en la Liga Nacional con Sionista y en el básquet de la Asociación Paranaense donde fue campeón. Con un año afuera y otro recorrido, el jugador contó que en esta etapa se van a encontrar con un jugador "más maduro". "La gente de Paraná me vio jugar desde muy chico, siendo un pendejo y si bien lo sigo siendo, la gente va a ver un jugador mucho más maduro en la cancha y con muchos más recursos de cuando era pibe. Me fui entrenando para dar y demostrar eso", sostuvo el base que piensa hacer historia en el club de calle 25 de Mayo.









LA SELECCIÓN. Jeremías Sandrini viene de disputar los Juegos Universitario con la Selección Argentina en Taipei, China. "La Selección fue una experiencia increíble. Enfrentar a grandes jugadores y muchos más grandes de los que hay acá te da mucho roce", subrayó.









***

Debuta el 20









Se corrió. Echagüe debutará el 20 de octubre ante Unión de Santa Fe en el Butta. El inicio se retrasó una semana. Por otra parte, hoy jugará el segundo amistoso. A las 20 recibirá a Atlético Tala. Viene de ganarle a Santa Paula 64-48.