Pesoa: "En la cancha de Boca te pesan las piernas"

El 2 de diciembre se cumplirán 39 años de la visita de Patronato a la cancha de Boca Juniors . Fue en el marco de una nueva fecha del grupo que el Rojinegro y el Xeneize compartían en el antiguo Torneo Nacional de 1978. Fue la primera y, hasta mañana, la única visita de del Santo a la mítica Bombonera.

En el 11 inicial del elenco paranaense estuvo Américo Ramón Pesoa, el destacado de la visita según la crónica de la revista El Gráfico. "La cancha de Boca es única, en los primeros 10 minutos te pesan el doble las piernas", destacó.

El talentoso valor, formado en Peñarol de Paraná, recordó a la perfección la visita al mítico estadio de la Capital Federal: "Fue una noche de miércoles. Boca venía de festejar una semana antes la obtención de la segunda Copa Libertadores de América. Era el equipo del Toto Juan Carlos Lorenzo; un equipazo", expresó. Luego prosiguió: "En ese equipo estaban Hugo Orlando Gatti, Mouzo, el Chapa Rubén Suñé, Hugo Pertotti", agregó.

Mucho se habla de que el clima en las tribunas de La Bombonera es distinto al resto de cualquier cancha: "La cancha de Boca Juniors, la de River Plate son las canchas en las que uno siempre sueña jugar. Yo lo pude cumplir. Pero lo de la cancha de Boca es algo único, sentís el grito de la gente en los oídos, como si estuvieran al lado tuyo. Tenés que estar concentrado, si no te pasan por arriba. En los primeros 10 minutos sentís una sensación rara, las piernas te pesan el doble", aseguró quien también en el profesionalismo vistiera la camiseta de Colón de Santa Fe y Platense.

El Negro hizo un buen partido, en el 78, pero no fue suficiente, no le alcanzó para traerse algo. Se imponía con gol de Mudry -llegó como refuerzo desde Jujuy–, pero no lo pudo aguantar: "Cuando Mudry hace el gol en el primer tiempo y nos ponemos 1 a 0, se nos infló el pecho. Estar ganando en la cancha de Boca en esa época no era para cualquiera. Hicimos un gran partido, pero no pudimos aguantarlo. Nos complicaron con el Mono Perotti y con Mario Husillos, un delantero que recién estaba apareciendo; fue el que anotó el segundo gol de Boca".

Entre los recuerdos, Pesoa conserva una casaca del Xeneize de aquella memorable jornada: "Cambié camiseta con Mario Zanabria, hoy todavía la tengo", comentó.

La Monita, que fue dos veces más al estadio Alberto Jacinto Armando, pero con la camiseta de Platense y hoy es técnico en una liga independiente durante los fines de semana, se pone en la piel de los jugadores de Patrón que saldrán al mismo escenario mañana, e imagina: "Creo que la sensación que tendrán será igual a la de nosotros. Repito los primeros 10 minutos son infernales, después dependerá de la personalidad de cada uno. Lo del partido con Independiente creo que fue una mala tarde, no pasa todos los días. Patronato debe estar atento a que no le ganen las espaldas a los volantes porque la pueden pasar muy mal", remarcó.

Sobre el significado que tiene que a casi 39 años se siga recordando la llegada de Patronato a la cancha de Boca, dijo: "Creo que marca que algo hemos dejado. Siempre dimos lo máximo por la camiseta de Patronato y hoy tenemos el reconocimiento. Eso me pone muy contento, me emociona", finalizó el entrevistado.









Varía tres nombres y el dibujo táctico

El duro golpe que significó el 0-5 con Independiente quedó atrás, como una mala anécdota. Hoy las mentes de los jugadores y cuerpo técnico de Patronato están en visitar a Boca, en La Bombonera.