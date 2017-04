Patronato jugará por la Copa Argentina contra un grande de la B Metro

La Copa Argentina entra en su recta final y este mediodía se realizó el sorteo para determinar los cruces para los treintaidosavos de final, que se disputarán entre mayo y junio próximos.

Los cruces:

River - Atlas

Boca - Gimnasia y Tiro (Salta)

Independiente - Camioneros

San Lorenzo - Cipolletti

Racing - Mitre ó Unión Aconquija

Vélez - Leandro N. Alem

Newell's - Central Norte

Estudiantes - Pacífico (Gral. Alvear)

Gimnasia - Defensores de Villa Ramallo

Banfield - Chaco For Ever

Huracán - Defensores Unidos (Zárate)

Quilmes - Gimnasia (M) o Unión (SJ)

Lanús - Sportivo Barracas

Arsenal - Sacachispas

Rosario Central - Cañuelas

Defensa y Justicia - Sol de Mayo

Temperley - Sp. Las Parejas

Tigre - Deportivo Riestra

Argentinos Juniors - Instituto

Sarmiento - Brown de Adrogué

Unión - Nueva Chicago

Talleres (Córdoba) - Defensores de Belgrano

Colón - Independiente Rivadavia de Mendoza

Atlético de Rafaela - Almagro

Belgrano - Estudiantes de Buenos Aires

San Martín de San Juan - Atlanta

Godoy Cruz - Santamarina de Tandil

Aldosivi - Central Córdoba de Santiago del Estero

Olimpo - Ferro

Patronato - Deportivo Morón

Altético Tucumán - All Boys

Guillermos Brown (PM) - Chacarita