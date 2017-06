Patrón entrenó en Varela tras la derrota

El plantel Patronato entrenó en la tarde de ayer en la localidad bonaerense de Florencio Varela en predio de Defensa y Justicia de cara al encuentro ante Quilmes el lunes por la fecha 27ª del Torneo Primera División.





El equipo ya tiene la cabeza puesta en lo que será el duelo ante Quilmes de visitante. Los jugadores titulares en ante Deportivo Morón en la derrota por la Copa Argentina realizaron trabajos regenerativos de recuperación, mientras que el resto hizo fútbol en espacios reducidos, tareas de definiciones, este segundo grupo realizó un trabajo un poco más intenso junto con el DT.





Hoy los dirigidos por Rubén Forestello volverán a entrenar en forma matutina en el mismo lugar, según el parte de prensa de la entidad paranaense.





En tanto, también se dio a conocer que el delantero chileno Gabriel Vargas, quien arregló la rescisión de su contrato con Patronato y adujo problemas familiares, es el flamante refuerzo de Curicó Unido de Chile para el próximo torneo del fútbol trasandino. El atacante, que le hizo un gol a River y no mucho más, arregló para incorporarse al plantel dirigido por Luis Marcoleta, que viene de ascender a la máxima categoría.





EL RIVAL. El técnico de Quilmes, Cristian Díaz, ensayó cambios de jugadores y de planteo táctico en procura de vencer a Patronato y mantener sus chances de salvarse del descenso, partido que se jugará el lunes, a las 19, en el estadio Centenario, con arbitraje de Patricio Loustau, por la fecha 27 del campeonato de Primera División.





Tanto en la práctica de ayer como en la de ayer, Díaz probó con distintos jugadores para implementar un dibujo táctico con tres defensores, cuatro volantes y tres delanteros con el objetivo de conformar un equipo punzante.





Ismael Benegas, Matías Orihuela, Jonathan Torres y Federico Andrada ingresarán en lugar de Matías Sarulyte, Lucas Carrizo, Rodrigo Contreras y Nicolás Benegas, respectivamente. A la vez, se confirmó que en la valla estará César Rigamonti, el arquero que fue figura en los último partidos de los Cerveceros, se mostró recuperado de la lumbalgia que lo afectaba.





En consecuencia, el probable equipo sería el siguiente: César Rigamonti; Ismael Benegas, Adrián Calello y Sergio Escudero; Matías Pérez Acuña, Gabriel Ramírez, Maximiliano González y Matías Orihuela; Jonathan Torres, Federico Andrada y Nicolás Da Campo.













***

El DT









Forestello fue muy claro. El entrenador de Patronato, Rubén Forestello, desmintió ayer ciertos rumores de pelea en el vestuario tras el partido con Deportivo Morón por la Copa Argentina. "Siempre me hice cargo de los momentos. No sé quién dijo que no quería atender a la prensa. Jamás dejo de atender a la prensa. Hubo información que se confundió con la Copa. Acá nadie se peleó, fue una charla", dijo ayer el DT.