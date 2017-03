Parque Sur lo igualó en la última jugada

Parque Sur y La Bianca igualaron ayer en dos tantos, en el encuentro de ida por la segunda fase del Torneo Federal C de fútbol . Se jugó en Concepción del Uruguay, con el discreto arbitraje de Darío Avalos de Gualeguaychú. Maxi Cabalero y Lisardo Francolini marcaron para los concordienses, y Alan Tournoud y Juan Cruz Guardia, para los empates de Parque Sur. La revancha será el domingo en cancha de La Bianca.





Tras un primer tiempo discreto, con pocas chances de gol en cada uno de los arcos y sin supremacía en el juego de ninguno de los dos equipos, Parque Sur y La Bianca terminaron regalando un entretenido complemento, con emociones, cuatro goles, momentos de buen juego y chances en ambos arcos.





Goles son amores, son emociones y cambian los partidos y el humor de los hinchas y, desde ya, de los propios protagonistas. Cabalero, a los 50', aprovechó uno de los tantos quedos de la defensa local, para definir solo ante Carrizo. La Bianca al frente y se armó el partido. Reynoso, DT del local, no demoró y mandó cambios ofensivos en busca del empate, que llegó a los 56' cuando Alan Tournoud bajó un centro con el pecho, sombrero al marcador, todo dentro del área, para definir al palo más lejano de Ther. Un golazo por la concepción y la belleza de la ejecución.





De ahí en más fue de ida y vuelta, con los dos buscando desnivelar. La Bianca lo hizo con más orden y fútbol, Parque con coraje y rebeldía para ir siempre, muchas veces sin ideas, pero yendo siempre. Daniel Lover y Francolini hicieron revolcar a Carrizo. Tuvieron dos chances claras, de esas que no se erran, pero el travesaño el dijo que no al segundo y el primero la mandó a las nubes. La Bianca estaba más cerca del segundo, que llegó a cinco minutos del final con Francolini definiendo en soledad ante el reclamo de un fuera de juego que no fue. Pero Parque va siempre. Le sobre fe y con eso compensa su falta de fútbol. Buscó el empate aprovechando el tiempo adicional, que correctamente dio el árbitro. Y lo encontró en el final. En la última bola. En ese centro largo, llovido, que llegó al segundo palo de Ther, para que Juan Cruz Guardia se eleve, como impulsado por el viento del sur, para clavar el cabezazo de pique al suelo, de pique al empate y al loco festejo de Parque. Final. 2 a 2 al cabo de un encuentro con emociones y algunas escaramuzas innecesarias, porque ambos metieron para llevarse más.









***

Parque Sur (2)

Rubén Carrizo Cristian Elizalde Daniel Carelli Agustín Anselmino Jesús Ríos Héctor Perujo Lisandro Pinilla Alan Tournoud David Martínez Francisco Lucero Joaquín Santa María DT: Marcelo Reynoso.









La Bianca (2)

Mirko Ther Andrés Rosset Franco Argarate Enzo Chebeste Facundo Borán Fernando García Maxi Caballero Daniel Lover Lisardo Francolini Emanuel Sirimarco Maxi Rombola DT: Ricardo Petrone.









Goles: 50' Cabalero y 85' Francolini (LB); 56' Tournoud y 94' J. Guardia (PS). Cambios: 61' R. Guardia por Pinilla, 71' J. Guardia por Santa María y 85' Acevedo por Perujo (PS); 78' Pesolani por García, 82' C. García por Romobola y 87' López Basualdo por Rosset (LB). Árbitro: Darío Avalos (Gualeguaychú). Cancha: Parque Sur.