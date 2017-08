Paraná tiene su doble obligación

El lunes se disputó el primer juego de la serie clasificatoria para el Final Four del Campeonato Entrerriano de Mayores que se llevará a cabo en la ciudad de Colón el 11 y 12. En el estadio de Huracán, el combinado de la Asociación Paranaense fue de mayor a menor en el juego y terminó perdiendo ante Villaguay por 92-83, en tiempo suplementario tras igualar en 77. Pablo Bogado se destacó con 23 puntos en el Albirrojo, mientras que Martín Ghirardi finalizó como goleador con 28 tantos. Hoy se jugará el cotejo de vuelta en el Luis Butta a partir de las 21. Paraná deberá ganar por más de 9 unidades para acceder a la próxima instancia.





Paraná comenzó mejor el encuentro, siendo contundente en sus ataques, apostó al juego interno en los primeros minutos con Claude y Folmer dándole rédito en la zona pintada tanto para anotar como generar. El selectivo de la APB forzó el error en las ofensivas de Villaguay y corrió la cancha con Pablo Bogado y más la buena efectividad de media distancia logró un parcial 12-0, lo que obligó al tiempo muerto de Almada. Después del mismo, el local cambió las ideas y se despertó de la mano de Ghirardi (15-17). La lluvia que caía en la ciudad de Villaguay llevó a que el cotejo se demore por goteras en el estadio de Huracán.





En el segundo peldaño, Paraná volvió a tomar ventaja en los primeros minutos (19-26), aunque nuevamente se quedó sin anotar, a pesar de cambiar intérpretes, y su adversario pasó al frente por primera vez en el tanteador tras dos triples seguidos de Monti y Ghirardi. Los de Salamone cerraron mejor el período con un parcial 5-2 (34-37).





Luego del descanso largo, el encuentro se tornó parejo y con alternativas cambiantes. Villaguay tomó la posta, rompió con facilidad la defensa de Paraná y, a su vez, lastimó desde el perímetro. Con dos bombas de Monti y otra de Bouvet el local se aventajó por tres (52-49). El Albirrojo sintió el cachetazo y reaccionó rápidamente con buenos pasajes, moviendo el balón y tomando tiros a pie firme. Agasse comandó la remontada y se anotaron Ruiz Moreno y Bogado de tres puntos para decretar un parcial 10-2 (55-59). La APB había sacado una leve diferencia de cinco puntos pero un triple sobre la chicharra dejó mejor parado a Villaguay (58-60).





Los últimos 10 siguieron con la misma tónica. Intenso, físico y parejo en el golpe por golpe. Ambos elencos no lograron sacar diferencias en el tablero pero Paraná se mantuvo en ventaja por un doble. A falta de dos minutos para el final, en el momento más caliente del juego, el experimentado Martín Ghirardi (convirtió 14 puntos en este periodo) fue clave para que el anfitrión pase al frente por la mínima (74-73). El cierre estuvo cargado de emociones. Parecía que se lo llevaba Paraná, lo igualó Villaguay desde la línea y los de Salamone tuvieron la última, primero con Claude y después Bogado pero el balón no entró y las acciones quedaron 77-77.





En suplementario, el conjunto de Almada marcó el camino con Filleul y sentenció la historia 92-83.









***

Ausencia





A Godoy no lo dejaron jugar. Desde el comienzo el panorama fue adverso para el seleccionado de Paraná, ya que Cristian Godoy Vega no pudo estar presente en el juego por no tener documento que el jugador extravió días anteriores. La comisionada del encuentro, Cristela Arellano, denegó la participación a pesar de tener un certificado de la Policía, argumentando que era una bajada de línea tras algunos inconvenientes en categorías menores.