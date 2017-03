Paracao festeja su primer ascenso nacional

Desde la inauguración de la cancha de césped sintético en noviembre de 2015 el club Paracao de Paraná no para de crecer en el hockey sobre césped . Cuenta con una buena cantidad de jugadoras y está haciendo sus primeras armas en las competencias nacionales.





El fin de semana viene de formar parte en la ciudad de Rafaela del Campeonato Regional de Clubes D Damas de hockey sobre césped en la categoría D. Del mismo también participó el elenco entrerriano de Salto Grande (Concordia), que perdieron en la final.





Las chicas de Paracao consiguieron el ascenso la divisional C en lo que su primera participación en la actividad nacional, que se desarrolló el fin de semana con un gran nivel de juego. Quedaron terceras y lograron el pasaporte la categoría siguiente del deporte. También estuvieron al distinción de la mejor arquera del torneo; se trata de Julieta Brasseur.





Las equipo del sur paranaense venció 2 a 0 a Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe en el juego por el tercer lugar, logró su objetivo de meterse en la divisional C.





Salto Grande de Concordia perdió en el encuentro por el título ante Regatas San Nicolás por 1 a 0, pero también logró entrar al nivel C, ya que estuvieron en juego tres ascensos.





La entrenadora de las chicas, Soledad Baroli, dijo a Ovación: "La verdad una labor sorpresiva en el torneo. Eso está bueno porque fuimos con una expectativa y en el trayecto cambiamos por la lograr el ascenso. Por suerte nos tocó el ascenso en un torneo Regional que se arranca desde abajo porque Paracao es la primera vez que participa de uno. En la competencia ascendían tres equipos y por suerte fuimos terceras y logramos el objetivo".





En tanto, Julieta Brasseur fue elegida como mejor arquera del torneo y sobre eso la joven opinó: "La verdad no me lo esperaba, pero al finalizar al torneo me llamaron los organizadores y me tocó salir mejor arquera con dos goles en contra en el torneo. No me esperaba la distinción. Al final del campeonato pensaba que iba a salir otra nombre y no el mío".





Por su parte el preparador físico de las chicas de Paracao, Francisco Mendoza, aseveró: "Son chicas jóvenes. La mayoría son menores de 18 años, con algunas chicas del plantel superior del club. Pero en general es un plantel joven".





"Estuvieron bien en lo físico. Preparamos un trabajo antes y pospartido para que no se sienta tanto el cansancio. Estuvo todo bien armado ese tema, además de la alimentación de las chicas", completó.





Finalmente el asistente técnico, Ignacio Fernández, argumentó: "Estoy muy feliz. No esperábamos tanto rendimiento, pero si confiábamos en el equipo que contábamos y como nos habíamos preparado en toda la pretemporada.





"El deporte creció notoriamente con la nueva cancha de hockey. Todo esto se nota en cada entrenamiento de las chicas y en los partidos de los fines de semana. Se ve el progreso de las chicas", manifestó.





Los nombres de las chicas que formaron parte del ascenso son los siguientes: Ana Sofía Alegre; Ailin Almirón; Luana Balducci, Iara Bargas, Solange Blanco, Julieta Brasseur, Rita Flores, Paula Gaztelumendi, Yanina Giménez, María Laura Grinóvero, Milena Kamlofsky, Rocio Pereyra, Delfina Poos, Camila Predolini, Maira Rau, Alba Riera, Valentina Rivera y María Laura Zanabria.





Cuerpo técnico: Soledad Baroli (entrenadora), Ignacio Fernández (asistente), Francisco Mendoza y Rosana Gregorutti (jefa de equipo).





El club Paracao de Paraná como resumen de su primer torneo Regional de hockey sobre césped, su debut fue con un triunfo ante Crar B por 2 a 0; luego perdió ante Salto Grande de la ciudad de Concordia. El mismo día se recuperó en el certamen venciendo por 1 a 0 a Provincial C. Luego goleó 6 a 0 a 9 de Julio). En tanto las chicas del sur de Paraná lograron el ascenso con goles de Rita Flores (a los 9 minutos del primer cuarto) y Milena Kamlofsky (a los 3 del segundo). Fue ante Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe.









***

Salto Grande





También meritorio. El representante concordiense accedió a la final tras un excelente paso por zona de grupos. En el encuentro que marcó el cierre del torneo desarrollado en la ciudad de Rafaela, Regatas de San Nicolás que con gol de María Emilia Misiano, sonrió con la obtención del campeonato. A estos dos equipos, que lograron subir de categoría con el solo hecho de llegar a la final, se les sumó Paracao de Paraná tras obtener el tercer puesto. Ambos dejaron bien arriba al deporte entrerriano.