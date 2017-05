Para que sea una fiesta

Las comisiones de los clubes Olimpia y Talleres de Paraná se reunieron para establecer diferentes puntos de cara a los encuentros que se van a disputar mañana y el domingo, en el marco de serie de semifinales de la Liga Provincial de Mayores 2017. Walter Rolandelli, presidente del CAO, junto a Leandro Agasse, vocal y encargado de la Liga Provincial;y Alejandro Petenatti, presidente del CAT, acompañado por Franco Schmoll, mantuvieron una charla para decidir distintos aspectos externos a lo deportivo.

El titular Azulgrana detalló los puntos: "En primer lugar se estableció que la entrada general tendrá un valor de 80 pesos, los menores de 15 años no pagan el ingreso, sea del club que sea". En cuanto a la organización de ambas parcialidades, Rolandelli manifestó que "los hinchas de Talleres ocuparán la mitad de la tribuna hasta la ubicación de los medios de comunicación y van a tener la salida por la entrada del club. Mientras que la gente de Olimpia hará el rodeo a la cancha para llegar a sus ubicaciones, ya que habrá una separación en el medio de la tribuna". Agasse sostuvo que en la reunión se trató de consensuar que sea una fiesta del básquet y de la ciudad. "Las dos comisiones, de común acuerdo, tienen como objetivo eso y que no haya ningún inconveniente. Vamos a estar trabajando en conjunto para que no suceda nada, tanto en Olimpia como en Talleres" afirmó. Además, se indicó que las entradas para el juego se van a poder adquirir el viernes a partir de las 16, en la Secretaría del club. La idea es evitar que la gente se amontone sobre el horario del encuentro.