Olimpia sale a la ruta en busca del primer triunfo

Tras el debut negativo en la División Mesopotamia del Torneo Federal, Olimpia buscará su primera alegría en una parada complicada. El CAO visitará, hoy, a San Martín de Curuzú Cuatiá desde las 22.

Luego del estreno en la categoría los decibeles disminuyeron y como cada fecha, las expectativas se renuevan en busca de conseguir lo propuesto. En esta oportunidad, el Azulgrana saldrá por primera vez en condición de visitante e intentará traerse un resultado positivo de tierras correntinas para lograr el envión necesario.

La derrota de local ante Atlético Saladas fue un golpe duro, pero la hoja ya se dio vuelta y el equipo piensa en lograr el triunfo deseado. La visita al estadio Gigante del Sur no será sencilla, tampoco imposible, sabiendo la localía fuerte por parte de San Martín, ya que no pierde desde setiembre de 2015 cuando disputaba la Liga C.

Además, la primera jornada del certamen nacional y las semifinales del torneo local, dejaron secuelas para el CAO. Dado que Alan Guanco se lesionó en su codo izquierdo, necesitando sutura, por su lado, León Alfonso recibió un golpe en su rodilla derecha ante Paraná Rowing Club que le dificultó entrenarse con normalidad. En principio, ambos jugadores estarán presentes en el duelo ante el Santo.

Con respecto a los inconvenientes con las lesiones, Santiago Vesco sostuvo: "Cuando es un torneo largo te puede pasar y es preferible que te pase al inicio y no cuando se están definiendo cosas". "Sabemos que vamos a tener que reemplazarlo con otra actitud, con mayor tiempo de juego de algún otro jugador, pero son las cosas que se pueden dar en el juego" agregó.

En la antesala del juego, el entrenador azulgrana manifestó que "en todas las canchas se puede ganar. Será difícil ganar de visitante, no es nada fácil, pero estamos trabajando para mejorar lo que hicimos en el partido de local y poder empezar a ganar".

En cuanto a los aspectos a mejorar, Vesco dijo: "Debemos trabajar en la concentración. Si nosotros no podemos lograr lo más cercano a 40 minutos de concentración vamos a tener inconvenientes para cerrar los juegos. Hicimos hincapié en eso y después en cuestiones defensivas que nos pueden ayudar a que salgan mejor y tener otro aire para el ataque".

Sobre el adversario, Santiago expresó: "El equipo ya viene jugando desde el torneo provincial, está bien armado con un técnico que le gusta jugar bien al básquet . Ha hecho las cosas bien en estos dos partidos y esperemos cortarle la racha".

EL RIVAL. El conjunto dirigido por Jorge Balbis tuvo un estreno inmejorable en la tercera categoría del básquet nacional. Después de dos fechas disputadas, San Martín comparte junto con Saladas y Peñarol la cima de las posiciones de la División Mesopotamia con un récord 2-0 tras imponerse de local ante Ferro de Concordia (82-73) y en la ciudad de Goya sobre Unión (83-70).

Mientras que en sus filas cuenta con un viejo conocido como Franco Aguirre, que jugó varios años en la institución de calle La Rioja. El correntino llegó para disputar la Liga C y se consolidó en el plantel que consiguió el ascenso, siendo un arma fundamental en el armado. A su vez, cuenta con Fernando y Damián Peruchena, Agustín Insaurralde, Facundo Gómez Brocal, Sebastián Gómez, Ignacio Luna y Renzo Olivetti.