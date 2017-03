Obligado a sumar en la casa de un rival directo

Atlético Paraná iniciará hoy su recorrido en la segunda rueda de la temporada 2016/17 de la Primera B Nacional. El Decano transitará con la responsabilidad de sumar la mayor cantidad de puntos posible para intentar efectivizar su objetivo de inscribir su nombre en la próxima edición de la segunda categoría del fútbol argentino.

El conjunto de barrio San Martín estará obligado hoy a rescatar, al menos, una unidad en su incursión por el oeste del conurbano bonaerense. Claro que si puede hacer saltar la banca y conquistar los tres porotos obtendrá mayor tranquilidad y una bocanada de aire fresco.

El Rojiblanco se encuentra desde hace varias jornadas en zona de descenso. Esta tarde la victoria no le permitirá escapar de esta posición, pero sí le alcanzará para acercarse a Douglas Haig de Pergamino, uno de los competidores en el campeonato por la permanencia, pero sobre todas las cosas alejarse del rival de turno.

Desde las 15.30, Atlético Paraná visitar a Flandria en uno de los encuentros correspondientes a la 24ª fecha. El encuentro se disputará en el estadio Carlos V, en la localidad de Jáuregui, y será arbitrado por el santafesino Carlos Córdoba. Sus asistentes serán Abel Arredondo y Mauricio Flores.

Entre algodones. La derrota sufrida el lunes en Tandil a manos de Ramón Santamarina le dio muchos dolores de cabeza al Decano. No solo por la pobre producción que desplegó en gran parte del encuentro sino porque algunos de sus jugadores finalizaron con molestias físicas. Esto llevó al entrenador Darío Ortiz a no confirmar la alineación que saldrá a escena esta tarde.

Las incógnitas están en la zona central de la última línea. Alejandro Manchot y Diego Reynoso finalizaron con serias molestias físicas. El oriundo de Puerto Madryn padece una contractura lumbar, lesión que le impidió entrenar con normalidad el jueves. El Mudo, por su parte, finalizó afectado por una sobrecarga muscular. Los dos serán esperados hasta último momento. Si no llegan en óptimas condiciones serán reemplazados por Federico Paulucci y Facundo Quiroga.

En el resto de las líneas habrá variantes en relación a la formación que cayó ante Santamarina. Mauro Pajón suplantará a Gonzalo Cozzoni, Sergio Chitero ingresará por Walter Mazzolatti y Alexis Ekkert reemplazará a Ricardo Stechina. De esta manera, el mediocampo y el ataque contarán con los mismos intérpretes que participaron en la victoria ante Instituto de Córdoba.

El recambio. Ortiz citó a 20 jugadores para este desafío. Dentro de ellos se encuentra Enzo Noir. El delantero fue intervenido quirúrgicamente el 23 de febrero por una ruptura parcial de los meniscos de su rodilla izquierda. Su evolución fue positiva, a tal punto de que su regreso a escena se dio más rápido de lo esperado. Los restantes jugadores que completaron la delegación que ayer emprendió viaje rumbo a Buenos Aires fueron: Pablo Migliore, Gonzalo Cozzoni, Jonathan Belforte, Sebastián Caballero, Brian Duarte e Iván Borghello. Dos de los jugadores que integraron la plantilla quedarán al margen de este juego ante Flandria.

Motivado. El comienzo de año de Flandria lo llevó a confiar en que la permanencia no era una utopía, sino una realidad que podía cristalizar. El Canario sumó siete unidades de los nueve que disputó desde el reinicio del certamen. De todos modos, el elenco de Jáuregui no pudo salir del último escalón de los promedios. No obstante, la sumatoria de victorias le permitirá escalar con mayor celeridad en la zona roja dado que divide por un solo torneo.

En relación a la alineación que viene de derrotar a Villa Dálmine presentará tres variantes. El ex-Atlético Paraná Mauro Ruggiero hará su estreno al reemplazar a Leonardo Griffo, suspendido por haber llegado a la quinta amonestación. Además Juan Cruz Randazzo suplantará a Gabriel Díaz y Mauro Bellone a Alejandro González.