Obligado, Forestello vuelve a meter mano

Patronato mostró signos de recuperación en el empate que logró ante Unión en Santa Fe el sábado. El equipo venía golpeado luego de la derrota ante Olimpo, pero contra el Tatengue logró rescatar un punto que le sirvió desde lo anímico. Ahora el Rojinegro ya está en la recta final para su próxima presentación en el campeonato de Primera División , que será el sábado desde las 16 en el estadio Grella ante Lanús, el actual campeón del fútbol argentino. Y otra vez, por diferentes circunstancias, el técnico Rubén Forestello no podrá repetir la formación que salió a la cancha en el 15 de Abril.





Las suspensiones y los lesionados han complicado el armado del equipo fecha tras fecha y en esta ocasión no será la excepción. Ante el Granate, el DT del Santo no podrá contar con Lautaro Geminiani, quien llegó al límite de amonestaciones. En tanto, Damián Lemos padece una lesión que lo dejará al margen del partido ya que ayer entrenó de manera diferenciada y no hay tiempo para su recuperación. Otro que presenta una molestia física es Matías Quiroga, aunque el Caña podría estar a disposición del técnico y formar parte de los que concentrarán antes del partido.





Las caras nuevas en el 11 inicial serán Iván Furios, Marcelo Guzmán y Fernando Telechea, estos dos últimos vuelven después de la suspensión. En consecuencia, el equipo para recibir a Lanús sería con Sebastián Bértoli; Furios, Walter Andrade, Abel Masuero y Marcos Maydana; Guzmán, Alejandro Gagliardi, Gabriel Graciani, Nicolás Bertocchi y Damián Arce; Telechea.





Por otra parte, Renzo Vera y Marcos Minetti también se movieron de manera diferencia en el entrenamiento que se realizó en el predio de La Capillita. En tanto, hoy el plantel volverá a moverse desde las 9.30 en el predio cercano a la Base Aérea.





EL RIVAL. Lanús tendrá menos días de descanso ya que el martes completó la fecha 22ª con el triunfo por 2 a 0 ante Vélez. El plantel que dirige Jorge Almirón volvió ayer por la mañana a los entrenamientos, donde hubo trabajo regenerativo para los que vieron acción ante El Fortín. Sobre el triunfo, el mediocampista Alejandro Silva indicó que Lanús "trabajó muy bien el partido de acuerdo a lo que se había planificado en la semana". El autor de uno de los goles agregó: "Estos tres puntos nos vienen muy bien para salir de una racha de tres partidos sin ganar (dos derrotas y un empate) y porque el objetivo en el campeonato es clasificar para alguna de las copas".





LA RESERVA. El equipo que dirige Martín de León jugará el domingo a las 10 ante Lanús, cotejo que se desarrollará en el predio de La Capillita.





Juveniles. Los chicos de Patronato se presentarán el sábado ante Aldosivi por una nueva fecha. Desde las 9, la Cuarta, Quinta y Sexta División jugarán en el predio cercano a la Base Aérea, mientras que Séptima, Octava y Novena lo harán en Mar del Plata.