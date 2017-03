"Nuestro objetivo es crecer como equipo"

En diciembre, antes de jugar un nuevo Seven de la República junto al seleccionado de Entre Ríos, Juan Manuel Lescano tomó la decisión de regresar al club Estudiantes después de un fructífero paso por Atlético del Rosario. El medio scrum tenía las puertas abiertas para seguir otra temporada en Plaza, pero por razones personales pegó la vuelta para defender los colores del club de sus amores. Y en este 2017 ya tuvo una agenda muy ocupada, ya que estuvo en el seleccionado de Argentina XV en la primera fecha del Americas Rugby Championship y luego formó parte del plantel del CAE que realizó la gira por Europa el mes pasado.





Ahora, Juanma y sus compañeros se preparan para otro desafío: el Torneo del Interior A. Mañana, el equipo paranaense tendrá un duro debut ante La Tablada en Córdoba en el marco de la Zona 3, donde también están Los Tordos de Mendoza y Curne de Resistencia. Ayer hizo un alto en medio de los trámites por su fichaje y dialogó con Ovación sobre esta nueva etapa en el club.





"Cerré mi vuelta en diciembre ya que tenía muchas ganas de volver. Se dieron algunas cosas y no lo dudé. Así que después del Seven ya me puse a hacer los trabajos de pos y pretemporada. Estaba ansioso por volver", manifestó Lescano.





"Tenía chances de seguir en Atlético, me hicieron sentir muy bien en el club y creo que fue muy positivo mi paso por ahí. Así que estoy agradecido por todo lo que me dieron", agregó.





A la hora de repasar los nuevos objetivos con Estudiantes, Juanma destacó: "Estamos muy ansiosos. La gira por Italia nos sirvió mucho, la experiencia fue muy buena, pero siempre teníamos la mente puesta en lo que será al Torneo del Interior. Volver a jugar un certamen nacional es algo muy positivo para el club".





En este sentido, el medio scrum afirmó que los días que estuvieron en Europa y el campeonato que se avecina servirán para cumplir ciertas metas antes meterse de lleno en el Torneo Regional del Litoral.





"Nuestro objetivo es crecer como equipo. Y no hay mejor oportunidad para hacerlo que con la gira que tuvimos y este torneo. Somos un equipo que mezcla mucha gente joven con otros chicos que tienen más experiencia, pero que todavía tienen mucho para dar. Está claro que también queremos crecer como jugadores porque hay mucho potencial", sostuvo.





En otro tramo de la charla, Lescano también expuso lo vivido por el plantel en suelo italiano, donde más allá de lo deportivo rescató la parte humana.





"Fue una gira terrible, una experiencia única. Vivimos algo muy significativo porque más allá de los tres partidos que jugamos, tuvimos la oportunidad de crear un grupo, de sumar y de pensar en tirar todos para el mismo lado. Esto por un lado. Por el otro los cotejos que tuvimos sirvieron para crear una base y para empezar a tener roce con equipos que no son tan fuertes, pero que juegan otro rugby", afirmó.





Por otro lado, Juanma también analizó el primer rival que tendrán en el TDI A: La Tablada.





"Sabemos que es un equipo con mucha historia, que ya hace dos o tres años que viene jugando torneos importantes. Como todo elenco cordobés son duros, muy físicos, por lo que seguramente será un duelo difícil", analizó.





Por último, Lescano hizo referencia a su paso por Argentina XV, donde solamente fue convocado para el primer partido de la primera fecha ante Canadá.





"De movida fueron muy claros conmigo, solo iba a estar en ese juego porque después volvían algunos jugadores que estaban lesionados. Por eso me dijeron que me quede tranquilo y vaya a la gira con el club. Igual fue algo muy lindo lo que me tocó vivir en el seleccionado", finalizó.





Otro regreso. Es un hecho que a mitad de año vuelve al club Estudiantes el apertura Juan Mistura, quien estuvo varias temporadas jugando en Europa.