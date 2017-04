"Nos vamos a volver a juntar la semana que viene"

Luego de su asunción como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia tuvo esta tarde su primera reunión con Edgardo Bauza. Fue en el predio de Ezeiza, donde también estuvo presente Marcelo Tinelli, aunque el cónclave finalmente no tuvo una resolución con respecto a la continuidad del entrenador.

"Estuvimos charlando de los compromisos de la Selección de acá en adelante y quedamos en juntarnos la semana que viene. Lo de que se va Bauza son rumores. Me preocupa la situación deportiva, pero hay un técnico con contrato", explicó el titular de la casa madre del fútbol argentino. Luego, en su escueto diálogo con la prensa, completó: "Es la primera vez que me junto. Tenemos que seguir trabajando y conociéndolo. Es dificil para todos, por la situación que vivimos, pero el convencimiento tiene que ser de quien conduce. Si nos va bien, el mérito va a ser de ellos; si no, la responsabilidad nuestra".