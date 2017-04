No se dejó nada: Cristiano Ronaldo hizo una producción de fotos totalmente desnudo

Además del fútbol, otra de las grandes pasiones de Cristiano Ronaldo es el modelaje, y así lo demuestra día a día en sus redes sociales. Casi a diario, comparte fotos suyas. Pero no son todas casuales, la mayoría son de producciones fotográficas, modelando ropa, relojes, autos y otros productos de alta gama. Ahora fue un poco más allá y presentó su sesión de fotos más controvertida: él, totalmente desnudo.





El N°7 de Real Madrid comenzó a compartir las nuevas imágenes ayer. En la primera, estaba de espaldas, como apoyado entre dos paredes, y mirando de costado. Sensual, pero también muy border, al punto de que los memes no tardaron en invadir las redes. En la segunda, que compartió hoy, se lo puede ver desnudo y sentado en una silla. No, no se ve todo. La supuesta mano del fotógrafo tapa el pubis.





